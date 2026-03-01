李 “몰빵 전략은 이제 걸림돌… 대기업-中企 상생을”

[노란봉투법 시행 첫날]
靑서 기업인 초청 ‘상생협력’ 간담회
“상생은 시혜 아닌 투자-생존 전략”
한화오션-삼성전자 거론 “모범 사례”
이재명 대통령은 10일 기업인들과 만나 “대-중소기업 간 상생은 시혜가 아닌 투자”라며 “더 심하게 얘기하면 생존전략”이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 열린 ‘상생 협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃피우다’ 간담회에서 “상생 협력의 생태계를 조성하는 건 실력 있는 파트너를 직접 키워내고 팀워크를 형성하는 매우 효율적인 투자”라며 “더 멀리, 더 오래, 더 높이 날기 위한 영리한 생존전략”이라고 했다. 이날 간담회에는 삼성전자와 SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버 등 주요 기업과 협력 중소기업이 참가했다.
이 대통령은 “과거에는 속된 말로 ‘몰빵’이라고 하는, 자원과 기회를 특정 부문에 집중해서 낙수 효과를 누리는 전략이 매우 유효했던 때가 있었다”며 “그런데 이런 전략이 이제는 걸림돌이 되고 있다는 게 대체적인 평가”라고 했다. 그러면서 “살아남는 자는 홀로 강한 자가 아니라 다 함께 힘을 키워낸 자”라면서 “협력 기업과의 상생뿐 아니라 지역 청년, 소상공인, 소속 임직원을 포함한 투자자도 장기적으로는 기업 경쟁력의 원천이 될 수 있다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “중소기업이 세포처럼 살아 움직이고 팽창하고 그러면 관련된 대기업도 역량이 커지고 국제 경쟁력도 커지고 그런 것 같다”면서 “착취형 수직 구조에서 상생형 수평 구조로 전환될 수 있도록 우리 모두가 함께 노력하면 좋겠다”고 강조했다. 그러면서 “코스피 5,000을 돌파하는 등 경제가 전반적으로 회복세이지만 중소기업이나 지방, 청년 등에겐 여전히 다른 세상 얘기처럼 들릴 수 있다”며 “회복의 온기가 골고루 퍼지고 있는지 돌아보고, 과실을 고루 나누는 모두의 성장으로 대전환을 할 때”라고 했다.
이 대통령은 한화오션이 사내 협력사 직원들에게 자사 직원과 동일한 수준의 성과급을 지급하고, 하청지회를 상대로 제기했던 470억 원 규모 손해배상 청구 소송을 취하한 데 대해 “대-중소기업 이중구조 개선을 위한 매우 모범적 사례라 생각한다”면서 “한화오션 같은 상생 문화를 경제 전반으로 확산시키면 좋겠다”고 했다. 이 대통령은 삼성전자가 중소기업의 스마트 팩토리 전환을 지원하는 것에 대해선 “고용도 늘고 생산성도 올라가는 매우 효과적인 사업”이라며 “정책 사업으로 정부 예산을 들여서 대대적으로 늘려가야 할 일”이라고 말했다.
댓글 0