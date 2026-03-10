삼성바이오, 일라이릴리와 韓 바이오 스타트업 기른다

삼성바이오로직스가 미국 일라이릴리와 함께 국내 바이오 스타트업을 육성·지원하는 ‘릴리게이트웨이랩스(LGL)’의 국내 거점을 설립한다.
삼성바이오로직스는 10일 릴리와 국내 유망 바이오 기업을 육성하기 위한 오픈 이노베이션 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 양사는 이번 협약에 따라 LGL의 신규 거점을 인천 송도국제도시에 설립한다. 글로벌 제약사의 오픈 이노베이션 프로그램이 국내 기업과 협력해 한국에 진출하는 첫 사례다. 릴리가 미국 외 지역에 LGL 거점을 마련하는 것은 중국에 이어 한국이 두 번째다.
LGL은 2019년 릴리가 우수 바이오 기업을 선발하고 육성하기 위해 만든 글로벌 오픈 이노베이션 프로그램이다. 사무공간, 실험실 등 최신 시설을 제공하고 연구개발(R&D) 협력, 멘토링, 직접 투자 및 외부 투자 유치 지원 등 다방면으로 지원한다.
업계에서는 이번 협력이 국내 바이오 생태계 활성화에 큰 도움이 될 것이라고 보고 있다. LGL을 통해 릴리의 직간접적인 지원을 받을 수 있고, 이를 계기로 글로벌 진출에 나설 기회가 많아질 수 있어서다. 실제 삼성바이오에 따르면 LGL 창설 이래 입주사들의 총 투자 유치액은 30억 달러(약 4조 4121억 원)를 넘어섰으며, 50개 이상의 신약 프로그램이 가동되고 있다.
LGL의 신규 거점은 인천 송도 삼성바이오로직스 제2바이오캠퍼스에 2027년 준공 에정인 신규 오픈 이노베이션 센터 ‘C랩 아웃사이드’에 자리잡을 예정이다. 양사는 C랩 아웃사이드의 30개 입주사 선발 및 육성을 비롯한 전반적인 운영을 공동으로 진행할 계획이다.
존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 릴리와의 협력은 글로벌 빅파마의 우수한 오픈 이노베이션 역량을 통해 국내 유망 바이오 기업에 성장의 밑거름을 제공하는 계기가 될 것”이라고 했다.
줄리 길모어 LGL 대표도 “이번 협력은 LGL의 글로벌 확장을 본격화하는 중요한 전환점”이라며 “우수한 과학 인재를 보유한 한국 내 LGL 신규 거점은 스타트업에 필요한 자원과 전문성, 글로벌 네트워크를 제공하는 허브가 될 것”이라고 했다.
