기업 3곳중 2곳 “올해 신규채용 계획”… 작년보다 늘어

국내 기업 3곳 중 2곳은 올해 신규 채용 계획을 세운 것으로 나타났다. 다만 공개 채용 대신 수시 채용만 실시한다는 대답이 절반 이상을 차지했다.
한국경영자총협회는 100인 이상 기업 500개 회사를 대상으로 ‘2026년 신규 채용 실태 조사’를 실시한 결과 응답 기업 중 66.6%가 신규 채용 계획을 세우고 있다는 응답을 했다고 10일 밝혔다. 이는 지난해 같은 조사에서 채용 계획 중이라던 응답(60.8%) 대비 5.8%포인트 높아진 수치다.
최근 5년간 신규 채용 계획을 세웠다고 답한 회사 비율은 2022년 72.0%에서 2023년 69.8%, 2024년 66.8%, 지난해 60.8%로 지속적으로 낮아지다가 반등한 것이다. 경총 측은 “기업 심리가 지난해에 비해 회복되면서 채용 여건도 개선된 것으로 보인다”고 설명했다. 한국은행이 발표하는 기업심리지수(CBSI)도 2022년부터 110.4→90.3→90.3→86.4→94.0으로 유사한 흐름을 보였다. CBSI가 100을 넘으면 낙관적으로 보는 기업이 많고, 100보다 낮으면 비관적으로 보는 기업이 많다는 의미다.
신규 채용 계획을 세운 회사의 62.2%는 지난해와 유사한 규모로 채용할 계획인 것으로 조사됐다. 다만 채용 방식을 두고 54.8%가 정기 공개 채용 대신 수시 채용만 실시한다고 답했다. 경총 측은 또 “응답 기업의 67.6%가 가장 중요한 평가 항목으로 ‘직무 관련 업무 경험’을 꼽았다”고 전했다.
