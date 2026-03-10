전세 계약前 근저당 등 ‘위험 정보’ 일괄 확인 가능해진다

전세 거래 시 임차인은 자신의 보증금보다 우선하는 대출이 있는지를 미리 확인할 수 있게 된다. 전세 전입 신고에 대한 대항력 발생하는 시점도 전입신고 처리 즉시로 앞당긴다.
국토교통부 등은 이 같은 내용을 담은 10일 발표했다. 우선 여러 기관에 분산돼 있는 등기, 확정일자, 전입 세대, 세금 체납 정보 등을 연계해 정보를 분석하고, 위험도를 진단해 예비 임차인이 한 번에 확인할 수 있도록 한다. 주택도시보증공사(HUG)에서 운영 중인 안심전세 애플리케이션(앱)을 이용해 법적 근거 마련 전에도 올해 9월부터 대국민 서비스를 시작할 예정이다.
현재는 선순위 권리 정보를 얻기 위해서는 임대인의 동의를 얻어 법원행정처, 국세청 등 관공서를 임차인이 직접 방문해야 한다. 모든 정보를 확보하더라도 전문적인 내용이라 권리관계를 분석하는 데 어려움이 있어 보증금을 돌려받지 못하는 경우가 발생했다.
전입신고 대항력 효력 발생 시기도 조정한다. 현재는 임차인의 대항력이 전입신고 한 다음 날 0시에 대항력이 생기게 돼 있지만, 이를 ‘전입신고 처리 시’로 바꾼다. 근저당(접수 시)과 임차인의 대항력 발생 시점 사이에 있는 차이를 악용해 전입신고를 접수한 직후 근저당을 설정하는 편법 대출 받는 걸 막기 위해서다.
통합 권리 정보에 대한 공인중개사 설명 의무와 책임도 강화한다. 공인중개사는 통합정보 시스템을 통해 선순위 보증금 현황 등을 직접 확인하고 임차인에게 설명해야 한다. 이를 위반할 경우 과태료 상향 및 영업 정지 등의 처벌 수위를 높일 예정이다.
