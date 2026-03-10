직장인 56% “월급만으로 생계유지·노후대비 어려워”

직장인 10명 중 6명은 월급 등 근로소득만으로는 생계유지와 노후 대비가 어렵다고 생각하는 것으로 나타났다. 특히 비정규직으로 고용이 불안정하거나 5인 미만 사업장 등에서 일하는 경우 부정적인 응답이 더 높았다.
시민단체인 직장갑질 119가 지난달 2일부터 8일까지 전국 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 56.4%가 “급여 등 노동 소득만으로 본인과 가족의 현재 생계유지와 노후 준비, 주택 마련 등 미래 대비가 어렵다”고 답했다.
특히 비정규직(63.3%), 비사무직(62.2%), 5인 미만 사업장 노동자(66.3%), 일반 사원급(64.3%) 등 고용이 불안정하거나 사업장 규모가 작은 경우 부정 응답이 상대적으로 높게 나타났다. 연령대 별로도 30대부터 50대까지 모두 ‘어렵다’고 응답한 비율이 55%를 넘겼다.
급여 외 소득을 늘리기 위한 활동으로는 ‘저축 및 예·적금’(49.5%)과 ‘주식·펀드 등 금융투자’(46.8%)가 많았다. 다만 ‘별도의 활동을 하지 않는다’는 응답도 19.8%였다. 특히 비정규직, 비조합원, 5인 미만 사업장, 일반 사원 등 근로소득으로 생계유지가 어렵다고 답한 이들 중에서 ‘별도의 활동을 하지 않는다’는 응답이 상대적으로 많았다.
응답자의 81.7%는 근로소득으로 생활을 유지하고 노후를 대비할 수 있도록 정부와 기업이 책임 있는 역할을 해야한다고 답했다. 구체적으로는 정규직 확대·해고 규제 등 고용 안정성 강화(36.7%), 기본소득 제도 도입(32.2%), 주거비 부담 완화 정책(31.8%), 최저임금 인상 및 임금체계 개선(27.6%) 등이 꼽혔다.
이문수 기자 doorwater@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0