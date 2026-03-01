본문으로 바로가기
경제
이화여대서 열린 '잡페어'
2026-03-10 00:30
2026년 3월 10일 00시 30분
전영한 기자
9일 서울 서대문구 이화여대에서 열린 ‘2026 상반기 이화여대 잡페어’에서 학생들이 채용 상담을 받고 있다. 이번 박람회에는 국내 주요 대기업과 계열사, 글로벌 기업 등이 참여했으며 재학생들은 기업별 부스에서 인사 담당자에게 채용 정보를 얻을 수 있다.
#이화여대
#잡페어
#채용 상담
#대기업
#계열사
#글로벌 기업
#인사 담당자
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
