이화여대서 열린 ‘잡페어’

9일 서울 서대문구 이화여대에서 열린 ‘2026 상반기 이화여대 잡페어’에서 학생들이 채용 상담을 받고 있다. 이번 박람회에는 국내 주요 대기업과 계열사, 글로벌 기업 등이 참여했으며 재학생들은 기업별 부스에서 인사 담당자에게 채용 정보를 얻을 수 있다.

#이화여대#잡페어#채용 상담#대기업#계열사#글로벌 기업#인사 담당자
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
