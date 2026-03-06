본문으로 바로가기
경제
W컨셉, 새 대표이사에 이지은 상무 선임… 첫 여성 대표
동아경제
입력
2026-03-06 13:58
2026년 3월 6일 13시 58분
김혜린 기자
패션 플랫폼 W컨셉이 이지은 상품2담당 상무를 새 대표이사로 선임했다고 6일 밝혔다. W컨셉 첫 여성 대표다.
이지은 신임 대표는 LF, 코오롱 등 패션 전문기업에서 경력을 쌓아온 패션 전문가다.
W컨셉은 “치열한 패션 시장의 경쟁 상황에서 패션 버티컬 플랫폼의 핵심 역량을 재점검하고 본원적 경쟁력을 더 강화할 방침”이라며 “이를 통해 W컨셉의 독보적인 상품기획 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
