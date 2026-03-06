오픈AI, 추론·코딩 모델 통합한 ‘GPT-5.4’ 공개…“산업 전문가 수준”

오픈AI가 전문적인 업무 수행을 위한 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5.4’를 6일 공개했다. 오픈AI에 따르면, GPT-5.4는 챗GPT와 응용 프로그래밍 인터페이스(API), 코덱스(Codex) 등 오픈AI의 주요 제품 전반에 적용되는 가장 뛰어나고 효율적인 프론티어 모델이다. 추론 능력과 코딩 성능, AI 에이전트 기반 작업을 하나의 모델로 통합한 것이 특징이다.
이 모델은 지난달 출시했던 ‘GPT-5.3-코덱스’의 업계 최고 수준 코딩 능력을 통합하는 동시에 스프레드시트, 프레젠테이션 문서 등을 작업할 때 다양한 도구와 소프트웨어를 활용할 수 있게 개선됐다. 오픈AI 관계자는 “복잡한 실제 업무를 보다 정확하고 효율적으로 수행할 수 있으며, 사용자가 원하는 결과를 얻기까지 필요한 반복 작업도 줄였다”고 설명했다.
성능 측면에서도 주요 벤치마크에서 의미 있는 개선을 보였다. AI 에이전트가 실제 지식 기반 업무를 수행하는 능력을 평가하는 ‘GDPval 벤치마크’에서 GPT-5.4는 전체 업무 과제 비교 중 83%에서 산업 전문가와 동등하거나 더 높은 수준의 결과를 보였다. 이는 기존 모델인 GPT-5.2의 71%보다 크게 향상된 결과다. GDPval은 미국 국내총생산(GDP)의 주요 산업을 대표하는 44개 직군의 업무 과제를 기반으로 모델의 실제 업무 수행 능력을 평가한다.
오픈AI는 GPT-5.4 개발 과정에서 특히 스프레드시트, 프레젠테이션, 문서 생성 및 편집 능력을 강화했다. 투자은행의 주니어 애널리스트가 수행할 수 있는 수준의 스프레드시트 모델링 작업을 평가한 내부 벤치마크에서 GPT-5.4는 평균 87.5%의 점수를 기록해 GPT-5.2의 68.4%를 크게 상회했다. 프레젠테이션 제작에서도 디자인 완성도와 시각적 다양성, 이미지 생성 활용도와 함께, 모델의 사실 정확성도 개선됐다.
특히 이번 모델은 오픈AI가 공개한 범용 모델 가운데 컴퓨터 사용 능력을 기본적으로 탑재한 최초의 범용 모델이다. 코덱스와 API 환경에서는 AI 에이전트가 실제 컴퓨터 환경에서 소프트웨어를 조작하고 여러 애플리케이션을 넘나들며 복잡한 작업 흐름을 수행할 수 있다. GPT-5.4는 챗GPT 유로 가입자들에게 즉시 제공된다.
