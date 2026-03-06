한화, 한국거래소 ‘공시우수법인’ 선정… “상장사 최고 수준 공시 역량 인정”

한화는 한국거래소가 선정하는 ‘2025년 유가증권시장 공시우수법인’에 이름을 올리며 국내 상장사 최고 수준의 공시 역량을 공식 인정받았다고 6일 밝혔다.
지난 5일 한국거래소는 유가증권시장 상장사 816개사 중 (주)한화를 포함한 8개사를 올해 공시우수법인으로 선정하고 표창패를 수여했다. 공시우수법인은 체계적인 공시관리시스템을 갖추고 투자자와 적극적으로 소통한 기업에 매년 수여하는 표창으로, 선정된 기업에는 5년간 불성실공시법인 지정 유예, 공시담당자 연례교육 이수 면제, 연부과금 및 수수료 1년 면제, 공시담당자 해외업무연수 기회 등의 혜택이 주어진다.
한화 측은 그동안 자율공시·영문공시·공정공시 등을 신속하고 정확하게 이행하며 시장과의 소통을 꾸준히 강화해 왔다면서 의무사항 아닌 경영 현황도 자율공시를 통해 선제적으로 공개하는 한편, 기업가치 제고계획을 공시해 밸류업 전략과 핵심 지표를 시장에 제시했다고 밝혔다. 올해 1월에는 개인 주주를 대상으로 간담회를 열고 향후 비전과 주주가치 제고 방안을 직접 공유하기도 했다고 한다.
또 사내에는 공시전담부서를 독립 운영해 전문성을 높이고, 유관부서 대상 공시 교육을 지속 실시하는 등 조직 전반의 공시 역량 강화에도 힘쓰고 있다고 전했다. 적극적인 영문공시를 통해 해외 투자자들에게도 양질의 정보를 제공하고 있다는 점도 높은 평가를 받았다고 설명했다.
시상식에 참석한 오용근 한화 건설부문 기획실장은 “앞으로도 자발적이고 정확한 투자정보 제공을 통해 주주 및 투자자들과 적극 소통하고 주주가치 제고를 위해 노력하겠다”고 말했다.
