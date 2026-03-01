정기선 “韓-필리핀 우호증진 핵심 가교 맡을것”

필리핀 경제인과 협력 확대 논의
“필리핀과 단순한 협력 관계를 넘어 양국 간 우호 증진을 위한 핵심 가교 역할을 HD현대가 하겠다.”
한국전 참전 기념비 찾아 헌화도
정기선 HD현대 회장은 4일(현지 시간) 필리핀 수도 마닐라 한 호텔에서 필리핀상공회의소와 한국경제인협회가 공동으로 개최한 ‘한-필리핀 비즈니스 포럼’ 자리에서 “대한민국을 대표하는 자부심으로 필리핀과 깊은 관계를 쌓아 나갈 것”이라며 이같이 말했다.
이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문에 정부 경제사절단으로 동행한 정 회장은 이 자리에서 필리핀 경제인들과 함께 양국 경제협력 확대 방안을 논의했다. 이후에는 마닐라 국립 영웅 묘지에 있는 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 중 가장 먼저 7400여 명의 병력을 파병한 참전국이다.
정 회장은 5일에는 필리핀 수비크만에 있는 HD현대 필리핀을 방문해 선박 건조 공간(야드)과 직원 기숙사 건설 현장을 둘러보며 현지 근무 직원들을 격려했다. 정 회장은 이어 직원들과 식사를 함께하며 “임직원들이 불편하지 않도록 주거환경, 의료, 치안을 각별히 챙길 테니 안전을 최우선으로 최선을 다해 달라”고 당부했다.
HD현대는 2024년 ‘HD현대 필리핀’을 출범하고 11만5000t급 석유화학제품 운반선을 첫 선박으로 건조 중이다.
