정기선 “韓-필리핀 우호증진 핵심 가교 맡을것”

  • 동아일보

필리핀 경제인과 협력 확대 논의
한국전 참전 기념비 찾아 헌화도

정기선 HD현대 회장이 4일(현지 시간) 필리핀 국립 영웅묘지 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화하고 있다. HD현대 제공
“필리핀과 단순한 협력 관계를 넘어 양국 간 우호 증진을 위한 핵심 가교 역할을 HD현대가 하겠다.”

정기선 HD현대 회장은 4일(현지 시간) 필리핀 수도 마닐라 한 호텔에서 필리핀상공회의소와 한국경제인협회가 공동으로 개최한 ‘한-필리핀 비즈니스 포럼’ 자리에서 “대한민국을 대표하는 자부심으로 필리핀과 깊은 관계를 쌓아 나갈 것”이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문에 정부 경제사절단으로 동행한 정 회장은 이 자리에서 필리핀 경제인들과 함께 양국 경제협력 확대 방안을 논의했다. 이후에는 마닐라 국립 영웅 묘지에 있는 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 중 가장 먼저 7400여 명의 병력을 파병한 참전국이다.

정 회장은 5일에는 필리핀 수비크만에 있는 HD현대 필리핀을 방문해 선박 건조 공간(야드)과 직원 기숙사 건설 현장을 둘러보며 현지 근무 직원들을 격려했다. 정 회장은 이어 직원들과 식사를 함께하며 “임직원들이 불편하지 않도록 주거환경, 의료, 치안을 각별히 챙길 테니 안전을 최우선으로 최선을 다해 달라”고 당부했다.

HD현대는 2024년 ‘HD현대 필리핀’을 출범하고 11만5000t급 석유화학제품 운반선을 첫 선박으로 건조 중이다.

최원영 기자 o0@donga.com
