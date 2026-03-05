일동후디스, 춘천시와 업무협약 체결… “둘째 이상 출생아 지원”

일동후디스가 저출산 극복과 다자녀 가정의 양육 부담 완화를 위해 춘천시와 ‘둘째아 이상 출생아 지원’ 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.
협약에 따라 일동후디스는 올해 1월 1일 이후 둘째 자녀 이상을 출산한 춘천시 가정에 공식 온라인몰 ‘후디스몰’에서 사용할 수 있는 5만 포인트를 제공한다. 해당 포인트는 ‘후디스 산양유아식’, ‘트루맘’ 등 분유 제품 구매 시 사용할 수 있다.
3만원 상당의 후디스몰 ‘프레스티지 멤버십’ 가입비도 지원한다. 프레스티지 멤버십 회원은 후디스몰에서 판매하는 전 제품을 상시 할인된 가격에 구매할 수 있다. 회원 할인가와 중복 사용이 가능한 할인 쿠폰 등의 혜택도 제공한다.
일동후디스 관계자는 “2008년 춘천 공장 준공, 2022년 제3공장 추가 설립까지 춘천시와 함께 성장하는 기업인 만큼 지역 내 출산 가정을 위한 다양한 지원책을 모색해 나갈 것”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0