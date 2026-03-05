농협중앙회, ‘2026년 사업추진 결의대회’ 개최… “경영목표 달성·국민 신뢰 회복 총력”

농협중앙회는 5일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 범농협 임직원의 사업 추진 의지를 다지기 위한 ‘2026년 사업추진 결의대회’를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 강호동 농협중앙회장을 비롯해 중앙회 임원, 계열사 대표, 집행간부 및 직원 등 약 500명이 참석했다. 참석자들은 철저한 업무 추진 태세를 확립하고, 올해 경영목표인 종합손익 1조5000억 원 달성을 반드시 이루겠다는 의지를 공유했다.
이번 결의대회는 최근 정부 합동 특별감사 등 엄중한 대내외 환경 속에서 조직 분위기를 새롭게 다지고 농협 본연의 역할인 안정적인 영농환경 조성과 농축협 경쟁력 강화에 더욱 집중하기 위해 마련됐다.
참석자들은 이날 행사에서 참석자들은 이날 행사에서 올해 경영목표의 차질 없는 달성을 최우선 과제로 삼고, 농협이 추진하고 있는 ‘농심천심’ 운동을 범국민적으로 확산하는 데 힘을 모으기로 했다. 또한 농업인과 국민 모두에게 신뢰받고 사랑받는 농협을 구현하기 위해 각자의 자리에서 책임 있는 역할을 다할 것을 다짐했다.
농협중앙회 관계자는 “이번 결의는 동심협력의 자세로 희망농업과 행복농촌을 실현하겠다는 국민과의 약속”이라면서 “범농협 임직원이 한마음으로 힘을 모아 경영목표를 달성하고 국민 신뢰 회복을 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
