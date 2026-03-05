삼성 갤럭시 S26 시리즈, 게임 전용 콘텐츠로 1030 공략

삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈 출시를 앞두고 국내외 게임 업체들과 협업해 만든 ‘갤럭시 테마’ 및 액세서리를 선보인다고 5일 밝혔다. 갤럭시 테마는 잠금화면, 배경화면, 아이콘 등을 꾸밀 수 있는 갤럭시 전용 맞춤형 기능이다.
삼성전자는 6일부터 다음달 30일까지 갤럭시 S26 시리즈를 구매한 고객에게 인기 게임 8종의 스페셜 ‘갤럭시 테마’를 증정한다. 대상 게임은 ‘원신’, ‘배틀그라운드 모바일’, ‘붕괴:스타레일’, ‘명조:워더링 웨이브’, ‘명일방주:엔드필드’, ‘세븐나이츠 리버스’, ‘쿠키런:오븐스매시’, ‘메이플스토리’다. 각 게임별 인기 캐릭터와 주요 특징을 활용해 디자인된 잠금화면과 배경화면, 앱 아이콘, 알람음, 벨소리 등으로 구성됐다. 삼성전자는 또 ‘명조:워더링 웨이브’, ‘붕괴: 스타레일’, ‘마비노기 모바일’ 등 3개 게임과 협업해 만든 모바일 케이스 등 갤럭시 S26 시리즈 액세서리를 선보인다.
정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “게임 유저들이 갤럭시 S26 시리즈 신제품을 색다른 방식으로 경험할 수 있도록 게임업체와의 협업을 적극 확대하고 있다”며 “앞으로도 1030 고객이 좋아하는 인기 게임과 협업해 차별화 된 게임 마케팅을 지속하겠다”고 했다.
