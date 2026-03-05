스타벅스 ‘에어로카노’ 출시 7일 만에 100만 잔 팔려… “역대 최단 기록”

스타벅스코리아는 전세계 스타벅스 최초로 한국에서 선보인 ‘에어로카노’가 출시 일주일 만에 100만 잔 판매를 달성했다고 5일 밝혔다. 이는 국내 출시된 스타벅스 아이스 음료 가운데 역대 최단 기간이다.
스타벅스코리아에 따르면 지난달 26일 판매를 시작한 에어로카노는 전날 100만 잔 판매를 돌파했다. 2023년 아이스 슈크림 라떼(9일), 2025년 아이스 블랙 글레이즈드 라떼(10일), 2021년 아이스 캐모마일 릴렉서(11일) 등 기존 메뉴의 기록을 한층 앞당긴 수치다.
이는 전국 매장에서 영업시간 내 시간당 약 9500잔, 초당 약 2.6잔이 팔려나간 셈으로, 같은 기간 아메리카노에 이어 두 번째로 높은 판매량을 기록했다.
에어로카노는 아이스 아메리카노, 콜드 브루에 이은 새로운 아이스 커피 라인업으로, 에어레이팅(공기주입) 기술을 통해 미세하고 크리미한 폼과 부드러운 목 넘김 구현한 것이 특징이다. 스타벅스 관계자는 “세분화된 고객 기호에 맞춰 커피 라인업을 확대함으로써 커피 본연의 경쟁력을 강화해 나갈 예정”이라고 밝혔다.
한편 스타벅스는 에어로카노 출시를 기념해 오는 11일까지 ‘원 모어 커피’ 혜택 및 별 8개 적립 무료 음료 쿠폰 대상에 에어로카노를 포함해 운영한다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
