컬리, 창립 10년 만에 첫 흑자… 작년 2조3671억 매출 ‘역대 최대’

산업부에서 유통 분야를 담당하고 있습니다. 부지런히 묻고, 듣고, 쓰겠습니다. 제보도 환영합니다.

2015년 영업을 시작한 이커머스(전자상거래) 플랫폼 컬리가 창립 10년 만에 처음으로 연간 흑자를 달성했다. 컬리는 지난해 연결 재무제표 기준 131억 원의 영업이익을 냈다고 4일 밝혔다. 2024년에는 영업손실(183억 원)이었다. 매출은 1년 전보다 7.8% 증가한 2조3671억 원으로 역대 최대 규모다. 주력인 신선식품 상품군의 성장과 뷰티·리빙 등 비식품 카테고리를 강화하면서 흑자 전환에 성공했다. 지난해 9월 네이버와 손잡고 ‘컬리N마트’를 선보인 후 월평균 거래액이 매달 50% 이상 늘었고, 물류센터 운영 효율화를 통해 전년 대비 매출원가율을 1.5%포인트 낮춘 점도 영향을 미쳤다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 따른 반사이익도 있다. 컬리에 따르면 지난해 말 기준 월간 활성 사용자 수(MAU)는 전년보다 30% 이상 늘었고, ‘컬리멤버스’ 가입자 수는 지난해 4분기(10∼12월) 20만 명 이상 증가했다.



