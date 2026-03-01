반도체 생산 줄면서 1월 산업생산 1.3%↓

석달만에 감소세… 소비는 증가
반도체 생산이 줄면서 올 1월 국내 산업 생산이 3개월 만에 감소세로 돌아섰다.
4일 국가데이터처가 발표한 ‘1월 산업활동동향’에 따르면 올 1월 전산업 생산지수는 114.7(2020년 100 기준)로 전월 대비 1.3% 감소했다. 지난해 11월(+0.7%)과 12월(+1.0%)에 걸쳐 상승세를 보였지만 올 들어 하락 전환했다. 전산업 생산지수는 국내 산업 전반 생산활동을 보여주는 지표로 꼽힌다.
국내 산업에서 가장 큰 비중을 차지하는 반도체 생산이 줄어든 영향이 컸다. 지난해 11월 이후 상승세를 보이던 반도체 생산은 올 1월 전월 대비 4.4% 줄었다. 앞서 두 달간 생산이 급증한 데 따른 기저효과와 휴대전화 신제품 출시 일정 변경 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다. 유조선 등 기타 운송장비(―17.8%) 생산도 줄면서 광공업 생산이 1.9% 하락했다.
데이터처 관계자는 반도체 수출 호황에도 생산이 감소한 것을 두고 “지난해 9월에 (반도체 생산이) ‘피크’를 찍은 후 물량 증가가 제한된 것 같다. 수출 호황의 경우 가격 효과가 크게 작용한 것”이라고 설명했다. 다만 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 고사양 반도체 생산은 견조한 흐름을 보이고 있다.
내수 지표는 상대적으로 양호했다. 상품 소비를 보여주는 소매판매가 전월 대비 2.3% 오르며 두 달 연속 상승했다. 겨울철 한파와 각종 할인 행사의 영향으로 의복 등 준내구재(6.0%)와 통신기기 등 내구재(2.3%), 화장품 등 비내구재(0.9%) 판매가 모두 늘어난 데 따른 것이다.
설비투자는 전월 대비 6.8% 늘면서 지난해 9월(8.1%) 이후 넉 달 만에 증가세로 전환했다. 자동차 등 운송장비(15.1%)와 기계류(4.0%)에서 투자가 모두 늘었다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
