“제2의 불당” 성성, 신흥 주거지로 부상… 성성호수공원 일대 올해 2차 분양대전

천안시 주거시장에서 기존 불당지구 중심의 수요가 성성생활권으로 이동하는 흐름이 나타나고 있다. 올해도 성성생활권 일대에 신규 분양단지 대규모 공급이 예정돼 있다.
천안 성성생활권은 불당지구와 같은 서북권에 위치한다. 성성·업성·부성지구 일대에 약 2만5000가구 규모로 조성되는 주거지로, 성성호수공원을 중심으로 형성돼 있다.
성성호수공원은 약 52만8000㎡ 규모로 4.1km 길이의 생태탐방로와 성성물빛누리교, 잔디마당 등이 있다. 삼성전자 천안캠퍼스가 인접해 있으며, 반경 약 5km 내에 천안제2·3·4일반산업단지와 아산디스플레이시티, 아산테크노밸리 등이 위치한다.
2027년 입주 예정인 천안아이파크시티 전용 118㎡ 분양권은 2026년 1월 8억1958만 원에 거래됐다. 성성자이 레이크파크 전용 84㎡는 올해 2월 6억550만 원에 거래돼 지난해 9월(5억6190만 원) 대비 약 4000만 원 올랐다.
기존 입주 단지에서도 상승 거래가 있었다. 천안레이크타운2차푸르지오 전용 99㎡는 2025년 12월 6억5000만 원에 거래돼 4개월 전보다 약 5000만 원 상승했다. 천안성성비스타동원 전용 84㎡는 올해 1월 5억8000만 원에 거래됐다.
2026년 성성생활권 일대에는 약 8000가구 규모의 공급이 예정돼 있다.
대우건설은 3월 ‘업성 푸르지오 레이크시티’를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 39층, 총 1908가구 규모로, 이 중 1블록 1460가구(전용 72~95㎡)가 우선 공급된다. 시행은 DSD삼호가 맡았다. 인근 천안 레이크타운 푸르지오(1~3차), 천안 푸르지오 레이크사이드 등과 합쳐 총 6723가구 규모의 단지가 형성될 예정이다.
HDC현대산업개발은 부성5·6구역 재개발 사업인 천안 아이파크시티 5·6단지를 총 1948가구 규모로 분양할 예정이다. 인근에 유치원과 초등학교 신설이 계획돼 있다.
3월에는 계룡건설이 업성2구역 1·2블록을 합쳐 총 1267가구를 분양할 계획이고 하반기에는 포스코건설이 부성2구역에서 1290가구를 공급할 예정이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0