오픈AI, GPT-5.3 인스턴트 업데이트…환각 현상 27%↓

오픈AI가 챗GPT에서 환각 현상을 최대 27% 줄인 GPT-5.3 인스턴트 버전을 업데이트했다고 4일 밝혔다.
이번 업데이트를 통해 답변의 정확성이 향상됐다. GPT-5.3 인스턴트는 다양한 주제에서 응답 정확도를 높이고 환각 현상을 줄였다. 법률·금융 등 고위험 분야를 대상으로 한 내부 평가에 따르면 웹 검색을 사용할 경우 환각률이 26.8%, 내부 지식만 사용할 경우 19.7% 감소했다. 비식별 사용자 피드백 기반 평가에서는 웹 사용 시 22.5%, 웹 없이 사용할 때 9.6% 환각이 줄었다.
대화 스타일도 개선됐다. GPT-5.3 인스턴트는 이전 모델에서 나타났던 불필요한 답변 거절을 줄이고, 과도하게 감정적인 표현이나 사용자 의도를 섣불리 추정하는 답변 방식을 개선했다.
웹 정보를 활용하는 방식도 나아졌다. GPT-5.3 인스턴트는 온라인에서 찾은 정보를 자체 지식 및 추론과 결합해 답변을 제공한다. 단순히 검색 결과를 요약하는 데 그치지 않고, 기존 지식을 바탕으로 최근 뉴스나 이슈의 맥락까지 설명한다.
글쓰기 지원 기능 역시 강화됐다. GPT-5.3 인스턴트는 소설 초안 작성, 문장 수정, 아이디어 탐색 등 다양한 창작 작업에서 몰입감 있는 글쓰기를 지원하는 파트너로 활용될 수 있다.
GPT-5.3 인스턴트는 챗GPT의 모든 사용자에게 제공된다. 개발자에게는 응용 프로그래밍 인터페이스(API)에서 gpt-5.3-chat-latest 모델로 제공된다. GPT-5.3 사고 모델과 프로 모델에 대한 업데이트는 순차적으로 적용될 예정이다.
GPT-5.2 인스턴트는 유료 사용자에 한해 3개월 동안 계속 제공되며, 6월 3일부터 서비스 종료된다.
