국민은행, 금융취약계층 원금 최대 90% 감면

KB국민은행은 금융취약계층 1만2433명을 대상으로 총 2785억원 규모의 특별 채무감면을 실시한다고 3일 밝혔다. KB국민은행은 6월까지 신청을 받은 뒤 심사를 거쳐 원금의 최대 90%를 감면할 예정이다.
채무감면 대상은 △연체 기간 5년 초과, 원금 5000만 원 이하 대출을 받은 사회취약계층 △개인채무자보호법 채무조정 대상 차주 등이다. 채무감면은 중단기 연체 채권의 원금 감면과 장기연체 채권 소각을 병행하는 방식으로 진행된다.
이번 채무감면 대상에는 34세 이하 청년층도 포함됐다. 학자금 대출과 취업 지연 등으로 연체가 길어진 청년 부담을 덜어주겠다는 것이다. 또 5년을 초과한 미수이자를 보유한 대출자 2074명에 대해선 소멸시효 포기 방식이 아닌 잔여 채무를 즉시 소각하는 방식을 적용한다.
KB국민은행은 최근 3년간 2779억원 규모의 채권을 자체 소각하는 등 장기 연체 채무를 감축해 왔다. KB국민은행은 “이번 채무감면은 단순한 채권 정리를 넘어 취약 차주가 다시 경제활동에 참여할 수 있는 기반을 마련하기 위한 조치”라며 “앞으로도 다양한 포용금융 프로그램을 통해 금융 지원 사각지대를 줄이고 취약 차주에 대한 실질적 지원을 확대해 은행의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
