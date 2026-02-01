KB-신한 이어… 우리금융도 “전북에 인프라 구축”

우리금융그룹 CI.

우리금융그룹은 전북에 은행, 보험, 자산운용 등 주요 계열사 중심 금융 인프라를 구축하겠다고 26일 밝혔다. KB금융, 신한금융에 이어 우리금융도 전북에 투자를 강화하겠다고 나선 것이다.