해운대에 뜬 소형 평수 브랜드 아파트… 센텀시티 인프라도 누린다

DL이앤씨 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴
59m² 166가구 일반 분양 공급 예정
‘반산초-재송중’ 품은 아파트 단지
단지 1km 내 동해선 재송역 위치
DL이앤씨가 부산 해운대구 재송동 일원 재송2구역 재건축 사업을 통해 선보이는 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴’의 주택전시관을 개관해 분양 중이다.
e편한세상 센텀 하이베뉴는 지하 6층∼지상 34층, 8개 동, 전용면적 59∼84㎡, 총 924가구 규모다. 이 중 일반 분양은 전용 59㎡A 타입 166가구가 공급될 예정이다. 단지는 계약금 5%를 적용해 수요자들의 초기 자금 마련 부담을 덜었다. 전매 제한은 6개월이며 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없다.
반산초·재송중 맞닿은 ‘학세권’… 센텀시티 생활권 누려
e편한세상 센텀 하이베뉴는 ‘초·중품아’ 아파트다. 반산초와 재송중이 단지와 맞닿아 있어 안전한 통학이 가능하다. 재송여중, 장산중, 반여중과 반여고도 단지와 인접해 있다.
교통도 우수하다. 반경 1㎞ 내 동해선 재송역이 위치한다. 재송역을 통해 부산도시철도 2호선 환승역인 벡스코역까지 두 정거장, 서면역과 부산역 등으로 갈 수 있는 부산도시철도 1호선 환승역 교대역까지 네 정거장이면 이동 가능하다.
버스정류장도 단지와 연접해 동래, 센텀시티, 서면, 부산역 등 부산 전역으로 편리하게 이동할 수 있다. 원동 나들목도 가까워 번영로를 통한 도심 외곽 지역 이동이 편리하다. 여기에 부산 내부순환(만덕∼센텀) 도시고속화도로가 내년 개통되면 차량을 통한 교통 환경은 더욱 개선될 전망이다.
단지는 센텀시티와 가까워 신세계백화점과 롯데백화점, 벡스코, CGV 등 센텀시티 생활 인프라를 편하게 이용할 수 있다. 인근으로 홈플러스와 코스트코, 트레이더스, 해운대구청 신청사(2027년 5월 이전 예정) 등 생활 편의시설도 풍부하다. 반여제3근린공원, 오봉산, 수영강 등이 가까워 쾌적한 여가를 누릴 수 있다.
센텀2지구도시첨단산업단지 완공 시 8만4000명 고용 예상
단지가 들어서는 해운대 일대는 굵직한 개발이 이어지고 있다. 단지 인근에 ‘부산형 판교테크노밸리’로 추진되고 있는 ‘센텀2지구도시첨단산업단지’가 있다. 해운대구 반여동, 반송동, 석대동 일대 191만2000㎡ 면적에 정보통신기술(ICT), 융합부품소재, 영상 콘텐츠 등 첨단산업을 유치하기 위해 조성한다. 2032년 준공을 목표로 하며 완공 시 약 8만4000명의 고용 유발 효과와 약 27조4900억 원의 생산 및 부가가치 유발 효과가 기대된다.
재송동 옛 한진CY(컨테이너 야적장) 부지 개발도 속도를 내고 있다. 이곳에는 인공지능(AI) 등 첨단산업 스타트업과 벤처 투자사 등이 대거 입주할 예정이다. 가덕신공항에서 북항까지 15분, 오시리아까지 26분 만에 이동할 수 있는 ‘차세대 부산형 급행철도사업’도 예정돼 있다.
지역 내 희소성 높은 소형 평형… 우수한 상품성 갖춰
DL이앤씨의 주택 브랜드인 ‘e편한세상’은 비즈빅데이터연구소에서 발표한 스마트 아파트 브랜드 조사에서 5년 연속 1위를 달성했다. 또한 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 총 14회 수상, 대한민국 올해의 브랜드 대상 11회 연속 수상 등을 통해 국내 대표 주거 브랜드로 자리매김했다.
e편한세상 센텀 하이베뉴는 이러한 브랜드 가치에 걸맞게 차별화된 상품을 적용해 입주민의 주거 만족도를 극대화할 계획이다. 우선 동 간 거리를 최대한 확보하고 지상에 조경 공간을 크게 늘려 쾌적한 주거 환경은 물론 사생활 침해를 최소화 했다.
조경의 경우 e편한세상의 프리미엄 조경 브랜드인 ‘드포엠’을 적용한다. 대표 공간인 ‘드포엠파크’는 드포엠 카페와 수경 시설이 있는 공간으로 단지 중심에 조성할 예정이다.
가구 내에는 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신 설계와 ‘스마트 클린&케어 솔루션’, 소음 저감에 최적 설계된 ‘D-사일런트 후드’ 등이 적용된다.
커뮤니티 시설로는 실내 골프연습장과 건식사우나, 스포츠 코트, 피트니스센터, GX룸 등이 마련된다. 실내 놀이터인 키즈 라운지, 안전한 등하원을 위한 키즈 스테이션, 작은도서관인 라운지 카페부터 프라이빗 오피스룸, 게스트하우스 등 다양한 공간이 조성된다.
특히 단지는 그동안 해운대구에서 공급이 드물었던 소형 평형으로 구성돼 희소성도 높다. 부동산R114에 따르면 최근 5년간(2021∼2025년) 해운대구에서 분양한 전용 60㎡ 이하 소형 평형은 452가구(임대 제외)에 불과하다.
분양 관계자는 “e편한세상 센텀 하이베뉴는 부산의 선호 주거지인 해운대 센텀시티 생활권에 들어서는 e편한세상 브랜드 단지인 만큼 향후 지역을 대표하는 랜드마크가 될 것”이라며 “특히 실거주 의무가 적용되지 않고 가격 부담도 낮아 수요자들의 많은 관심이 기대된다”고 말했다.
e편한세상 센텀 하이베뉴 주택전시관은 부산 부산진구 신암로 일원(부산도시철도 1호선 범일역 인근)에 마련됐다. 입주는 2027년 10월 예정이다.
댓글 0