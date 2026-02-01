캐나다에 대규모 배터리 공장 짓고 100만 셀 생산 달성

LG에너지솔루션 캐나다 생산법인 ‘넥스트스타 에너지’가 백만 번째 셀 생산을 달성했다. 지난해 11월 본격적인 셀 생산을 시작해 가동 3개월 만에 백만 셀 생산이라는 결과를 냈다.
현재 넥스트스타 에너지에서는 리튬인산철(LFP) 기반 에너지저장장치(ESS)용 파우치 롱셀을 생산 중이다. 고도화된 공정과 첨단 자동화 시스템, 체계적 품질 검증을 통해 성능과 품질을 모두 충족한 제품을 양산하고 있다. LG에너지솔루션은 올해 넥스트스타 에너지의 생산량을 두 배 이상 확대할 방침이다.
넥스트스타 에너지 공장은 캐나다 최초이자 유일의 대규모 배터리 제조 시설이다. 현재 1300명 이상의 인력을 직접 고용하고 있으며 환경경영, 안전보건, 자동차산업 품질경영 시스템 등에서 국제 표준 인증을 받았다.
브렛 힐록 넥스트스타 에너지 최고운영책임자(COO)는 “우리는 끊임없이 기준을 높여가고 있다”며 “이번 성과는 임직원들의 철저한 실행력과 기술적 전문성, 흔들림 없는 헌신이 만들어낸 결과”라고 말했다.
LG에너지솔루션은 스텔란티스와의 합작을 통해 설립한 넥스트스타 에너지의 지분을 전량 인수해 100% 자회사로 전환한다고 발표했다. 단독 법인 체제로 전환해 북미 시장 변화에 선제 대응하고 빠르게 성장하는 북미 ESS 시장 선점을 위한 전초기지로 육성한다는 전략이다. 스텔란티스는 지분 매각 이후에도 기존 계획된 전기차 배터리를 공급받을 계획이라고 밝혀 양사 협력도 계속될 전망이다.
향후 넥스트스타 에너지는 ESS와 전기차 배터리를 동시에 생산하는 복합 제조 거점으로 거듭날 전망이다. LG에너지솔루션은 넥스트스타 에너지가 ESS 시장 공략을 위한 거점 역할과 함께 스텔란티스는 물론 다양한 신규 고객 물량까지 유연하게 대응할 수 있는 생산 허브로 활용될 것으로 보고 있다.
LG에너지솔루션은 안정적인 북미 생산 기반을 통해 올해 ESS 신규 수주를 90GWh로 계획하고 있다. 사상 최대치였던 지난해를 뛰어넘는 수치다. 넥스트스타 에너지와 미시간 홀랜드, 미시간 랜싱 공장 등 북미에만 ESS 생산 거점 3곳을 확보했고 현재 미국 오하이오의 혼다 합작법인에서도 ESS 생산을 논의 중이다.
