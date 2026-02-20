잠바, 콜라겐펄 토핑 더한 딸기 시즌 한정 제품 2종 선봬

상미당홀딩스의 데일리 웰니스 브랜드 ‘잠바’가 딸기 시즌 한정 제품 2종을 출시했다고 20일 밝혔다.
이번 신제품은 ‘딸기 한 잔으로 완성하는 건강한 뷰티 루틴’을 주제로 생딸기에 딸기 콜라겐펄을 더한 제품이다. 해초 성분으로 만들어진 딸기 콜라겐펄은 피부 탄력 유지에 도움을 주는 콜라겐과 원활한 장 활동을 돕는 식이섬유를 함유하고 있다고 잠바는 설명했다.
‘생딸기 글로우 스무디 with 쫀득 콜라겐펄’은 제철 생딸기와 코코넛 밀크가 블랜딩한 스무디로, 딸기 콜라겐펄을 토핑으로 더했다.
‘생딸기 글로우 에너지보울 with 쫀득 콜라겐펄’은 동일한 스무디 베이스에 생딸기, 바나나, 그래놀라 등을 올렸다.
잠바 관계자는 “이번 제품은 고객들이 일상 속에서 새로운 뷰티 루틴을 즐길 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 계절과 원재료, 라이프스타일을 연결한 다양한 시도를 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 전했다.
