달바글로벌 영업이익 1000억 돌파…K뷰티 돌풍에 역대 최대 실적

  입력 2026년 2월 20일 15시 28분

달바글로벌 제품 사진.(달바글로벌 제공)
달바글로벌이 글로벌 판매 확대에 힘입어 역대 최대 영업이익을 냈다.

달바글로벌은 연결재무제표 기준 지난해 영업이익이 1011억 원으로 1년 전보다 68.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 20일 공시했다. 같은 기간 매출액은 5198억 원으로 68.2% 늘었다. 당기순이익은 790억 원으로 412.9% 증가했다. 연간 영업이익과 매출 모두 역대 최대치다.

지난해 4분기(10~12월)로만 보면 성장세가 더 두드러졌다. 이 기간 영업이익은 252억 원으로 전년 동기 대비 86.7% 성장했다. 같은 기간 매출액은 1635억 원으로 71.5% 증가했다.

달바글로벌은 “해외에서 온라인 채널 성장이 지속되고 있다”며 “지난해 12월부터는 미국 코스트코 150개 매장과 얼타 뷰티 1500개 매장에 입점하며 북미 오프라인 시장 진출이 본격화하고 있는 상황”이라고 설명했다. 지역별 해외 매출 증가율은 △유럽 302% △일본 210% △북미 155% 등으로, 전 지역에서 고른 성장세를 보였다.

달바글로벌은 올해 전사 매출 7000억 원 달성을 목표로 세웠다. 이를 위해 뷰티기기를 포함해 고기능성 제품인 비타 7종, 퍼스널 케어 등 제3의 히어로 제품을 육성한다는 계획이다. 또 인도와 중동 등 신흥시장을 개척해 나간다는 방침이다.

이소정 기자 sojee@donga.com
