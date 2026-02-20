볼보도 700만원 깎았다…전기차 가격인하 경쟁 가세

테슬라, 현대차그룹에 이어 볼보까지 전기차 가격 인하 경쟁에 가세했다. 보조금을 최대로 받을 경우 3000만 원대에 살 수 있는 차량도 늘어나면서 국내 전기차 시장이 치열한 경쟁 구도로 접어들게 됐다.
볼보는 20일 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EX30의 가격을 최대 761만 원 인하한다고 공식 발표했다. 이에 따라 이 차량의 가장 낮은 세부모델(트림)인 ‘코어(CORE)’의 경우 공식 가격이 3991만 원으로 책정됐다. ‘울트라(Ultra)’ 트림은 4479만 원, ‘CC 울트라’ 트림은 4812만 원으로 각각 가격이 700만 원 싸졌다.
이에 따라 코어 트림의 경우 비슷한 크기의 기아 전기차인 ‘EV3’보다 4만 원 싼 ‘수입차 가격 역전’ 현상이 나타나게 됐다. EV3의 공식 기본 가격은 3995만 원이다.
국내 전기차 가격 인하 경쟁은 테슬라가 불붙였다. 테슬라는 지난달 모델3 스탠더드 후륜구동 모델 판매가를 기존 5199만 원에서 4199만 원으로 1000만 원 인하했다. 뒤이어 기아도 EV6과 EV5의 가격을 각각 300만 원, 280만 원 인하하고 EV4와 EV3은 할부 이자를 경감해 주는 혜택을 주겠다는 프로모션을 발표했다.
중국 전기차 BYD는 가격이 3000만 원도 채 되지 않는 차량을 조만간 국내에 판매한다는 계획이다. 상반기(1~6월) 안에 판매할 계획인 이 차의 최저 가격은 보조금을 제외해도 2450만 원이다.
전기차 가격 할인 경쟁이 치열해지면서 국내 전기차 판매 수요가 늘어날 지에도 업계의 관심이 쏠리고 있다. 한국자동차모빌리티산업협회에 따르면 지난해 국내에서 새로 등록된 전기차는 총 22만177대로 전체 신규등록 차량 대수인 168만1611대의 13.1%를 차지했다. 현대차와 기아가 합쳐 전기차 9만9039대를 국내서 팔았다. 테슬라 등 수입 전기차는 9만3620대 팔렸다.
