유니클로, 26SS 라이프웨어 매거진 14호 발간…“뉴 컬러, 뉴 실루엣”

유니클로가 2026 봄·여름(SS) 시즌 라이프웨어 매거진 14호를 발간한다고 20일 밝혔다.
라이프웨어 매거진은 옷을 통해 모든 사람들의 일상을 보다 풍요롭고 편안하게 만들고자 하는 유니클로의 철학을 담은 매거진이다. 전 세계 26개 국가 및 지역에서 12개 언어로 배포된다.
이번 호의 주제는 ‘새로운 컬러, 새로운 실루엣’이다. 생동감 있는 컬러와 새로워진 패턴을 조명한다.
특히 데일리 룩에 발랄함과 생기를 더하는 포인트 컬러와 다양한 일상의 순간과 조화를 이루는 밸런스 있는 실루엣에 집중했다. 이와 함께 봄·여름 시즌의 다양한 일상에서 연출할 수 있는 새로운 스타일을 제안한다.
키노시타 타카히로 패스트리테일링 그룹(유니클로 모회사) 글로벌 크리에이티브 디렉터는 “다가오는 봄·여름 시즌 무엇을 입을지 고민이라면 이번 라이프웨어 매거진이 그 해답이 되어줄 것”이라고 전했다.
해당 매거진은 이날부터 전국 유니클로 매장 및 온라인 스토어를 통해 무료로 배부된다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
