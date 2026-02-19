컬리, 유료 멤버십 혜택 강화… 2만 원 이상 무제한 무료배송

컬리가 내달 3일까지 유료 멤버십 서비스 ‘컬리멤버스’ 전체 회원을 대상으로 2만 원 이상 구매 시 무제한 무료 배송을 제공한다고 19일 밝혔다.
기존에는 주문 금액이 4만 원 미만이면 3000원의 배송비가 추가됐다. 컬리멤버스 ‘코어’형 회원은 매달 31개씩 생기는 쿠폰으로 2만 원 이상 무료 배송 혜택을 받을 수 있다. 다만 기타 다른 할인 쿠폰과는 중복 사용할 수 없다.
이벤트 기간 컬리멤버스 회원들은 횟수 제한 없이 무료 배송을 이용할 수 있다. 쿠폰을 따로 사용하지 않아도 자동 적용되며, 장바구니 쿠폰도 사용할 수 있어 멤버스 혜택은 한층 강화될 전망이다.
컬리 그로스마케팅 오유미 그룹장은 “컬리멤버스 회원들의 혜택 체감을 높이고자 2만 원 이상 무제한 무료 배송 이벤트를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 멤버스 혜택을 지속 확대해 장보기가 필요한 모든 순간 고민 없이 찾을 수 있는 일상 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.
한편 2023년 8월 출시한 컬리멤버스는 월 이용료 1900원에 2000원을 즉시 적립금으로 돌려받는 구독형 멤버십이다. 장보기 스타일에 따라 자주 구매형 ‘코어’와 대량 구매형 ‘플러스’를 선택할 수 있다. 컬리멤버스 고객은 △멤버스 특가 △할인 쿠폰팩 △신라면세점, 커피빈, 런드리고 등 제휴 혜택도 누릴 수 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0