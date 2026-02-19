본문으로 바로가기
경제
KB금융, 1조원 규모 ‘KB국민성장인프라펀드’ 결성
동아일보
업데이트
2026-02-19 16:25
2026년 2월 19일 16시 25분
입력
2026-02-19 16:24
2026년 2월 19일 16시 24분
전주영 기자
KB금융그룹 전경.
KB금융그룹이 100% 그룹 자본으로 약 1조 원 규모의 ‘KB국민성장인프라펀드’를 조성한다고 19일 밝혔다. KB국민은행, KB손해보험, KB라이프생명 등 주요 계열사가 출자하고 펀드 운용은 KB자산운용이 맡는다. 주요 투자 대상은 지역 균형성장 사회간접자본, 디지털·에너지 인프라 등이다. KB금융은 “앞으로도 첨단 전략 산업의 경쟁력을 키우고 지방과 중소기업, 청년이 함께 성장할 수 있도록 금융의 본질적 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
