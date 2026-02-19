설 연휴 마친 코스피 5600선 돌파

코스피가 설 연휴를 마친 첫 거래일인 19일 5600선을 처음으로 돌파했다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 135.08포인트(2.45%) 오른 5642.09에 개장했다.
개인과 기관이 각각 846억 원, 169억 원 사들인 반면 외국인은 1144억 원 팔고 있다.
반도체 업종의 강세가 계속 이어지는 추세다. 이날 삼성전자는 전 거래일 대비 3.75% 상승한 18만8000원에 거래를 시작한 뒤 장중 19만900원까지 오르며 ‘19만 전자’의 벽을 넘었다. SK하이닉스는 2.84% 상승한 90만5000원에 거래를 시작하며 ‘90만 닉스’를 회복했다.
코스닥 지수는 전 거래일 대비 16.12포인트(1.46%) 오른 1122.20에 거래를 시작했다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간 거래 종가보다 6.1원 오른 1451.0원에 출발했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
