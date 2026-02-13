정의선 회장 “사회공헌 통한 사회적 신뢰” 강조… 현대차그룹, 교통약자 이동권 향상 박차

교통약자 니즈 맞춤 모델·서비스 지속 전개
기아 다목적車 PV5 교통약자 설계 적용
‘휠셰어’ 휠체어 전동화 키트 공유 서비스 운영
교통약자 여행 지원 ‘초록여행’ 운영 및 지원
국내 넘어 해외 교통약자 이동권 강화 활동 확장
현대자동차그룹이 교통약자 니즈에 맞는 모델과 관련 서비스를 지속 선보이면서 교통약자 이동권 향상을 꾀하고 있다.
최근에는 로보틱스와 스마트팩토리, 자율주행 등 미래 모빌리티 영역으로 사업 확장을 추진하면서 ‘모든 사람의 제약 없는 이동’을 그룹 핵심 가치로 앞세우고 있다.
지난해 출시한 기아 첫 다목적 차량 PV5는 교통약자들에게 보다 나은 이동의 자유를 제공하는 모델로 꼽힌다. PV5 패신저 모델은 저상화 플로어 설계와 B필러에 적용된 어시스트 핸들을 통해 누구나 쉽게 탑승할 수 있도록 만들어졌다. 교통약자 이동 및 승하차 편의를 크게 향상시켰다는 평가를 받는다. 여기에 휠체어 탑승 승객 이동에 특화된 PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle) 모델 계약도 개시했다. PV5 WAV는 휠체어 이용 승객의 편리하고 안전한 이동을 위해 국내 전기차 최초로 측면 출입 방식이 적용됐다. 뿐만 아니라 ‘수동식 인플로어 2단 슬로프’를 통해 인도에서 휠체어 승객의 출입이 가능하도록 만들어진 것이 특징이다.
현대차그룹의 휠체어 전동화 키트 공유 서비스 ‘휠셰어(Wheelshare)’도 교통약자를 위한 제품이다. 휠셰어는 장애인과 고령자 등을 대상으로 휠체어 전동화 키트를 무상으로 대여하는 서비스다. 수동 휠체어의 가벼움과 전동 휠체어의 편의성을 모두 갖춘 것이 특징이라고 한다. 지난 2018년 서울에서 서비스를 시작한 이후 부산과 제주, 경주, 강릉 등 주요 관광지로 서비즈 지역을 확장해왔다. 작년 7월에는 인천국제공항 제1여객터미널에도 이동식 대여소를 새롭게 개소해 교통약자들이 해외에서도 이동의 제약 없이 여행을 즐길 수 있도록 했다. 또 기아는 교통약자들에게 차량을 제공해 여행의 즐거움을 전하는 ‘초록여행’ 프로그램을 운영하고 있다. 초록여행은 단순히 차량 대여를 넘어 명절 귀성 여행, 섬·고지대 여행 등 목적과 테마에 맞는 맞춤형 프로그램을 제공하고 있다. 모든 차량에는 장애인이 직접 운전할 수 있도록 핸드 컨트롤러가 장착됐다. 휠체어를 실을 수 있는 트랙커와 슬로프 등 다양한 옵션도 준비했다. 지난 2012년 시작된 초록여행은 작년 11월 기준 누적 이용객 10만 명, 주행거리 658만km를 돌파하면서 교통약자 이동권 개선에 큰 역할을 했다는 평가를 받는다.
교통약자들에 대한 지원은 국내뿐 아니라 해외로도 이어지고 있다. 현대차는 인도의 약 2680만 명 이상 장애인에 대한 인식을 제고하기 위해 2023년부터 ‘현대 사마르스(Samarth by Hyundai)’ 캠페인을 진행하고 있다. 사마르스 캠페인을 통해 인도 장애인 선수들을 직접 지원하고 장애인 인식 개선을 위한 영상물을 제작·배포하고 있다. 기아는 작년 11월 영국 최대 규모의 장애인 대상 리스 차량 운영사인 ‘모타빌리티(Motability)’와 영국에 PV5 보급 확대를 위한 업무협약을 체결하기도 했다.
이러한 교통약자 지원 활동과 프로그램은 실제로 정의선 현대차그룹 회장이 많은 관심을 갖고 직접 챙기기도 하는 영역으로 알려졌다. 정의선 회장은 지난 2023년 신년사에서 “다양한 사회공헌과 적극적인 소통, 투명한 경영활동을 통해 올바른 방향으로 나아가면서 사회적 신뢰를 받을 수 있도록 그룹 구성원 모두가 노력해야 한다”고 말하면서 교통약자 이동 불편 개선 노력을 강조한 바 있다.
