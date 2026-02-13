“설 연휴 가족 나들이는 여기로”… 아쿠아플라넷 일산·광교 최대 40% 할인

아쿠아플라넷 일산과 광교는 설 연휴를 맞아 특별 공연을 선보인다고 13일 밝혔다. 지역민 등을 대상으로 한 할인 프로모션도 진행한다.
아쿠아플라넷 일산과 광교는 대중교통 접근성이 좋고, 넉넉한 주차 시설을 갖추고 있어 부담 없이 방문하기 좋다. 실내에서 유모차와 휠체어 이용이 편리해 어르신부터 영유아까지 머물기 적합하다. 아쿠아플라넷은 3대 가족이 모이는 설 연휴를 고려해 이번 프로모션을 마련했다고 설명했다.
아쿠아플라넷 일산은 뮤지컬 형식의 마술 공연 ‘마법 선장 루킹’을 새롭게 공개했다. 공연은 메인 수조에서 하루 5회 약 15분간 진행된다. 거대한 연기와 안개 연출이 몰입감을 더한 소통형 퍼포먼스로 구성됐다.
아쿠아플라넷 광교에서는 매일 2시 30분 가오리와 함께 춤을 추는 수중발레 공연을 만나볼 수 있다. 이 외에도 머메이드쇼와 마술쇼 등이 준비돼 있다.
설 연휴 할인 프로모션도 진행된다. 일산과 광교 인근 지역민(고양, 파주, 용인 등), 학생(초등학생~대학원생), 말띠 고객은 최대 40% 할인 받을 수 있다. 가족 방문객을 고려해 추가로 동반 3인까지 최대 35% 할인해 준다. 프로모션은 28일까지로, 증빙 가능한 서류를 지참해야 한다. 자세한 내용은 아쿠아플라넷 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
설 명절 분위기를 더하기 위해 16일부터 18일까지 3일간 ‘복주머니 이벤트’도 열린다. 방문객은 윷놀이, 제기차기 등 민속놀이 대결을 통해 다양한 경품을 받을 수 있다.
