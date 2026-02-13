스포츠아일랜드, ISO 9001 인증 획득… 시설 운영 체계 국제 기준에 맞춰

스포츠센터 운영 기업 스포츠아일랜드는 국제표준화기구(ISO) 품질경영시스템 국제 표준인 ‘ISO 9001’ 인증을 획득했다고 밝혔다. 이번 인증을 통해 시설 운영과 서비스 관리 체계를 국제 기준에 맞춰 재정비했다고 한다.
ISO 9001은 고객 만족, 리스크 관리, 내부 통제, 지속적 개선 등 서비스를 종합적으로 평가하는 국제 표준이다. 인증 과정에서 스포츠아일랜드는 회원 관리와 프로그램 운영의 표준화, 리스크 관리 도입, 시설 관리 체계 정비, 내부 통제 시스템 구축 등을 진행했다. 이를 통해 인적 역량 의존형 운영에서 벗어나 데이터 기반의 시스템 관리 체계를 확립했다.
스포츠아일랜드는 경기도수원월드컵스포츠센터를 비롯해 강북종합체육센터, 세종시민스포츠센터, 분당패밀리스포츠센터 등 전국 주요 체육시설을 운영하고 있고 현장에서 축적한 노하우와 표준화 시스템을 결합해 종합 스포츠센터 운영 모델을 제시할 계획이다.
대외적으로는 문화체육관광부 주최 ‘제21회 대한민국 스포츠산업대상’ 장관 표창 수상, 여가친화기업 및 스포츠친화기업 인증, 대한적십자사 금장 포상 등 사회적 책임 경영(ESG) 분야에서도 성과를 내고 있다.
백성욱 스포츠아일랜드 대표는 “ISO 9001 인증은 임직원과 현장의 노력이 만들어낸 결과”라면서 “앞으로도 안전성과 서비스 품질을 지속적으로 개선해 국내 스포츠 산업 발전에 기여하겠다”고 말했다.
