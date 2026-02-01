본문으로 바로가기
경제
르노 부산공장 누적 생산 400만대
동아일보
입력
2026-02-13 00:30
2026년 2월 13일 00시 30분
이원주 기자
르노코리아 부산 공장의 누적 생산 대수가 400만 대를 넘어섰다. 르노코리아는 2000년 국내 시장에 처음 진출한 이후 26년 만에 부산공장에서 자동차 생산 누적 400만 대를 달성했다고 12일 밝혔다.
이 공장에서 가장 많이 생산된 차량은 중형 세단인 SM5다. 총 95만4000대가 만들어졌다. 이어 SM3(80만5000대), 닛산 로그(58만5000대) 등이 뒤를 이었다.
니콜라 파리 르노코리아 사장은 “부산 공장에서 생산량 400만 대 돌파를 할 수 있었던 원동력은 최고 수준의 품질 경쟁력과 임직원 역량”이라며 “이를 새로운 도약의 출발점으로 삼고 500만 대 생산을 향해 나아가자”고 임직원들을 격려했다.
#르노코리아
#부산공장
#자동차
#누적생산
이원주 기자 takeoff@donga.com
