LG전자, 비자발적 자사주 전량 소각…“주주가치 제고”

LG전자가 주주가치 제고를 위해 과거 합병 과정 등에서 취득해 보유 중이던 비자발적 자사주를 전량 소각하기로 했다.
12일 LG전자는 이사회를 열고 보통주 1749주와 우선주 4693주를 소각하는 방식으로 감자키로 했다고 공시했다. 주당 액면가액은 5000원이다.
이번 소각 대상은 2000년 옛 LG정보통신 합병과 2002년 지주회사 체제 전환에 따른 일시적 분할 과정에서 발생한 자사주다. 감자가 완료되면 LG전자의 자본금은 기존 9041억6903만 원에서 9041억3682만 원으로 약 3200만 원 줄어든다.
발행주식 수는 보통주가 1억6288만6387주에서 1억6288만4638주로 줄고, 우선주도 1718만5992주에서 1718만1299주로 소폭 줄어든다. 이번 감자는 다음 달 23일 열리는 정기 주주총회 승인을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
LG전자 관계자는 “회사가 보유한 자기주식에 대해서만 무상 소각을 진행하는 만큼 일반 주주의 보유 주식 수에는 변동이 없다”며 “구주권 제출이나 신주권 교부 등 별도의 절차도 필요하지 않다”고 설명했다.
한편 LG전자는 지난해부터 자사주 소각이나 매입 등을 통해서 통해서 주주가치 극대화에 나서고 있다. 지난해 7월에는 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자사주 76만1427주를 전량 소각했다. 지난달에는 1000억 원 규모의 자사주 추가 매입도 공시했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
