희망조약돌-도미노피자, 설 맞이 ‘파티카’ 피자 나눔 행사 성료

설 명절 맞아 아이들에게 특별 외식 체험 기회 제공
비영리단체 희망조약돌은 도미노피자와 함께 설을 앞둔 지난 10일, 아이들을 위한 파티카 피자 지원 행사를 진행했다고 전했다.
이번 프로그램은 피자 제조시설이 탑재된 도미노피자 파티카를 활용해 갓 구워낸 피자를 아동들에게 지원하는 형태로 기획됐다. 이날 등촌7종합사회복지관을 이용하는 아동 90명과 복지관 종사자 등 100여 명은 파티카에서 피자가 완성되는 생생한 과정을 지켜보며 명절의 따뜻한 정과 활기찬 분위기를 함께 나누었다.
도미노피자 측 관계자는 “설을 앞두고 아이들에게 특별한 추억과 맛있는 선물을 전할 수 있어 매우 뜻깊다”라며 “도미노피자는 앞으로도 기업이 가진 인프라를 적극 활용해 지역사회 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 나눔 행보를 멈추지 않겠다”라고 소감을 전했다.
희망조약돌 이재원 이사장은 “단순한 식사 제공의 의미를 넘어, 아이들이 함께 어울려 즐거운 외식 문화를 체험하는 기회를 마련해 주신 도미노피자에 감사드린다”라며 “희망조약돌은 앞으로도 아동들이 정서적으로 소외되지 않도록 실질적이고 세심한 지원 사업을 지속적으로 이어가겠다”라고 강조했다.
한편, 사단법인 희망조약돌은 국내의 소외된 이웃들을 위해 투명한 구호 활동을 전개하고 있다. 현재 취약계층 어르신의 영양 불균형 해소를 돕는 ‘필더박스(Fill the box)’ 캠페인을 포함해, 복지 사각지대 발굴 및 지원을 위한 다각적인 사회공헌 사업을 펼치며 건강한 기부 문화 확산에 앞장서고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
