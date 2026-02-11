비즈니스로 떠나는 실크로드 탐방… 롯데관광개발, 중앙亞 3국 패키지 출시

롯데관광개발은 중앙아시아 3개국(카자흐스탄·키르기스스탄·우즈베키스탄)으로 떠나는 비즈니스 클래스 패키지를 출시했다고 11일 밝혔다.
이번 상품은 4월부터 10월까지 매주 수요일 출발하는 8박 10일 일정으로, 가격은 1인 699만 원부터다. 인천에서 카자흐스탄 알마티까지 에어아스티나의 비즈니스 클래스를 이용한다.
에어아스티나 비즈니스 클래스는 넉넉한 좌석 간격과 180도로 펼쳐지는 풀 플랫 시트를 갖췄다. 중앙아시아의 전통미를 살린 기내식과 전용 라운지도 경험할 수 있다.
중앙아시아 국가 이름에 붙는 ‘스탄’은 페르시아어로 ‘나라’ 또는 ‘땅’이라는 뜻으로 각 민족의 나라를 의미한다. 압도적인 자연과 실크로드 유적을 바탕으로 각종 미디어에 소개되면서 신흥 이색 여행지로 떠오르는 추세다.
카자흐스탄 알마티에서는 ‘중앙아시아의 그랜드 캐년’으로 불리는 차른 계곡과 천산 산맥 속 위치한 콜사이 호수를 트레킹하는 코스를 체험한다. 키르기스스탄에서도 알라아르차 국립공원을 트레킹하며 천혜의 자연을 누릴 수 있다.
실크로드 유적 탐방도 마련됐다. 우즈베키스탄 사마르칸트는 실크로드 중심 도시로, 중앙아시앙를 통일했던 티무르 제국의 흔적이 도시 곳곳에 남아있다. 한 때 동서 교역과 학문의 중심지였던 레기스탄 광장, 구르에미르 영묘, 비비하눔 모스크 등도 만나볼 수 있다.
롯데관광개발 관계자는 “중앙아시아 3개국은 아직 국내 여행객들에게 익숙하지 않은 여행지인만큼 더 다채로운 매력을 느낄 수 있는 일정을 준비했다”며 “이번 패키지를 통해 중앙아시아만의 독특한 문화와 자연을 보다 안전하고 편안하게 경험하길 기대한다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0