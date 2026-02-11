“대기업 일자리 6700개 감소”…이 와중 더 뽑은 기업들은?

지난해 국내 500대 기업 고용 인원이 전년 대비 6729명(0.4%) 감소했다. 이중 SK하이닉스와 CJ올리브영은 오히려 인력을 확충했다. 뉴시스
국내 500대 기업의 고용 규모가 지난해 6700명 이상 줄어든 것으로 나타났다. 전반적인 고용 위축 속에서도 업종별 실적과 경영 환경에 따라 희비가 엇갈렸다.

11일 기업데이터연구소 CEO스코어는 국내 500대 기업 중 분할·합병이 있었던 곳을 제외한 476개사의 국민연금 가입자 기준 고용 현황을 조사한 결과를 발표했다. 지난해 12월 기준 총 고용 인원은 162만5526명으로 집계됐다. 이는 전년 동기(163만2255명)보다 6729명(0.4%) 줄어든 수치다.

기업별로는 CJ올리브영이 1년 새 2518명(21.1%)을 늘리며 고용 증가 1위를 기록했다. K-뷰티 시장 성장에 따른 수요 증가와 점포 확대 등으로 인력 규모를 1만4461명까지 키운 결과다. SK하이닉스 역시 반도체 인력 확충 등으로 전년 대비 2188명(6.9%) 증가한 3만2383명을 기록했다.

이어 한국철도공사(1942명), 삼구INC(1266명), 쿠팡(1096명) 순으로 고용 증가 폭이 컸다. 고용 증가율 측면에서는 토스 운영사인 비바리퍼블리카가 87.1%(929명)로 가장 가파른 성장세를 보였다.

● 절반 이상은 ‘고용 축소’… 건설업종 감축 두드러져

500대 대기업의 고용 증가 및 감소 비교표(상위 10개사). CEO스코어 제공
반면 고용을 줄인 곳은 249개사(52.3%)로 절반을 넘었다. 이 중 LG전자는 지난해 고용 인원이 1687명(4.7%) 감소하며 최대 감소폭을 기록했다.

유통업계의 하락세도 뚜렷했다. 이마트와 홈플러스가 각각 1340명씩 줄었고, 롯데쇼핑도 1170명이 감소했다. LG디스플레이(-1247명)와 현대자동차(-1073명) 역시 1000명 이상의 인원이 빠져나갔다. 특히 고용 감소율 상위 10개사 중 5곳이 건설업종으로 나타나 관련 업계의 인력 감축 기조가 두드러졌다.

그룹별로는 10대 그룹 중 7개 그룹의 고용 인원이 감소했다. LG그룹이 5341명 줄어 감소폭이 가장 컸으며, 롯데(-3637명), 현대차(-1880명), 삼성(-1100명), 포스코(-963명) 등이 뒤를 이었다.

반면 SK(773명 증가), 한화(370명 증가), 한진(128명 증가)은 고용이 소폭 늘었다. 단일 그룹으로는 CJ올리브영에 힘입은 CJ그룹이 총 2213명을 늘려 가장 높은 증가세를 기록했다.

김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
