“대기업 일자리 6700개 감소”…이 와중 더 뽑은 기업들은?

국내 500대 기업의 고용 규모가 지난해 6700명 이상 줄어든 것으로 나타났다. 전반적인 고용 위축 속에서도 업종별 실적과 경영 환경에 따라 희비가 엇갈렸다.
11일 기업데이터연구소 CEO스코어는 국내 500대 기업 중 분할·합병이 있었던 곳을 제외한 476개사의 국민연금 가입자 기준 고용 현황을 조사한 결과를 발표했다. 지난해 12월 기준 총 고용 인원은 162만5526명으로 집계됐다. 이는 전년 동기(163만2255명)보다 6729명(0.4%) 줄어든 수치다.
기업별로는 CJ올리브영이 1년 새 2518명(21.1%)을 늘리며 고용 증가 1위를 기록했다. K-뷰티 시장 성장에 따른 수요 증가와 점포 확대 등으로 인력 규모를 1만4461명까지 키운 결과다. SK하이닉스 역시 반도체 인력 확충 등으로 전년 대비 2188명(6.9%) 증가한 3만2383명을 기록했다.
이어 한국철도공사(1942명), 삼구INC(1266명), 쿠팡(1096명) 순으로 고용 증가 폭이 컸다. 고용 증가율 측면에서는 토스 운영사인 비바리퍼블리카가 87.1%(929명)로 가장 가파른 성장세를 보였다.
● 절반 이상은 ‘고용 축소’… 건설업종 감축 두드러져
반면 고용을 줄인 곳은 249개사(52.3%)로 절반을 넘었다. 이 중 LG전자는 지난해 고용 인원이 1687명(4.7%) 감소하며 최대 감소폭을 기록했다.
유통업계의 하락세도 뚜렷했다. 이마트와 홈플러스가 각각 1340명씩 줄었고, 롯데쇼핑도 1170명이 감소했다. LG디스플레이(-1247명)와 현대자동차(-1073명) 역시 1000명 이상의 인원이 빠져나갔다. 특히 고용 감소율 상위 10개사 중 5곳이 건설업종으로 나타나 관련 업계의 인력 감축 기조가 두드러졌다.
그룹별로는 10대 그룹 중 7개 그룹의 고용 인원이 감소했다. LG그룹이 5341명 줄어 감소폭이 가장 컸으며, 롯데(-3637명), 현대차(-1880명), 삼성(-1100명), 포스코(-963명) 등이 뒤를 이었다.
반면 SK(773명 증가), 한화(370명 증가), 한진(128명 증가)은 고용이 소폭 늘었다. 단일 그룹으로는 CJ올리브영에 힘입은 CJ그룹이 총 2213명을 늘려 가장 높은 증가세를 기록했다.
