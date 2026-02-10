마이다스그룹, AX DAY서 ‘에이치닷 채용 에이전트’ 최초 공개

  • 동아경제

  • 입력 2026년 2월 10일 15시 21분

한용호 기획 총괄이 ‘에이치닷 채용 에이전트’를 공개하고 있다. 사진=마이다스그룹 제공
마이다스아이티, 마이다스인, 자인연구소 등의 계열사를 둔 HR 솔루션 기업 마이다스그룹이 10~11일 이틀간 ‘AX DAY’ 세미나를 판교 본사에서 개최했다.

10일 첫날 세미나에는 현대위아, LG CNS, HD한국조선해양 등 주요 기업 HR 담당자 70여 명이 참석해 AI 에이전트 기반 채용 혁신 방안을 확인했다.

첫 번째 세션 ‘채용, 에이전트로 완성하다’에서는 한용호 마이다스그룹 에이치닷 기획 총괄이 ‘에이치닷 채용 에이전트’를 최초로 공개했다. 에이치닷 채용 에이전트는 원하는 인재 조건을 입력하면 채용 프로세스 설계부터 운영까지 전 과정을 처리하는 솔루션이다.

두 번째 세션에서는 이진오 마이다스그룹 채용 담당이 에이치닷 채용 에이전트의 활용 사례를 소개했다. 마이다스그룹은 2025년 하반기 공채에서 이 솔루션을 활용해 1만 3000명의 지원자를 확보했으며, 인재 모집 설계 방식부터 채용 운영 노하우까지 구체적인 전략을 공개했다.

세 번째 세션에서는 마이다스그룹이 참석 기업들에게 에이치닷 채용 에이전트를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다. 아울러 각 기업의 채용 환경과 목표에 최적화된 도입 전략을 제시하고, 2026년 상반기 채용에 바로 적용 가능한 맞춤형 컨설팅을 진행했다.

AX DAY. 사진=마이다스그룹 제공
마이다스그룹 관계자는 “그동안 채용 과정에서 AI는 보조 역할에 머물렀지만, 에이치닷 채용 에이전트는 반복 업무를 처리하고, HR 담당자가 진짜 인재를 판단하는 본질에 집중할 수 있도록 돕는다”며 “AX DAY는 이러한 변화를 현장에서 직접 체험하고 실무에 적용할 수 있는 자리”라고 밝혔다.

마이다스그룹은 앞으로 매달 2회 AX DAY를 정기 개최하며, 에이치닷 채용 에이전트의 활용 사례와 인사이트를 지속적으로 공유할 예정이다.

최용석 기자 duck8@donga.com
