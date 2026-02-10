GS칼텍스, ‘가장 존경받는 기업’ 뉴에너지 부문 1위

GS칼텍스가 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 조사에서 뉴에너지 부문 1위에 선정됐다고 10일 밝혔다. 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 한국에서 가장 존경받는 기업은 혁신 능력 등 핵심 지표를 종합적으로 평가해 산업별 1위를 선정한다.
GS칼텍스는 저탄소 신사업을 확대를 통해 에너지 전환과 탄소 감축에 선제적으로 나선 노력을 인정받아 2년 연속 수상했다. 뉴에너지 부문은 지난해 신설됐다. GS칼텍스는 기존의 정유 및 석유화학 사업을 바탕으로 수소, 탄소포집저장(CCS), 폐플라스틱 리사이클링, 무탄소 스팀 및 재생에너지, 바이오 연료 등 저탄소 신사업을 확대해왔다.
허세홍 GS칼텍스 부회장은 “기후변화 대응을 위해 앞으로도 저탄소 신사업을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라며 “존경받는 100년 기업을 향해 도약해 나가겠다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
