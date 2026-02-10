GS칼텍스, ‘가장 존경받는 기업’ 뉴에너지 부문 1위

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 10일 15시 58분

글자크기 설정

허세홍 GS칼텍스 부회장. GS칼텍스 제공
허세홍 GS칼텍스 부회장. GS칼텍스 제공
GS칼텍스가 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 조사에서 뉴에너지 부문 1위에 선정됐다고 10일 밝혔다. 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 한국에서 가장 존경받는 기업은 혁신 능력 등 핵심 지표를 종합적으로 평가해 산업별 1위를 선정한다.

GS칼텍스는 저탄소 신사업을 확대를 통해 에너지 전환과 탄소 감축에 선제적으로 나선 노력을 인정받아 2년 연속 수상했다. 뉴에너지 부문은 지난해 신설됐다. GS칼텍스는 기존의 정유 및 석유화학 사업을 바탕으로 수소, 탄소포집저장(CCS), 폐플라스틱 리사이클링, 무탄소 스팀 및 재생에너지, 바이오 연료 등 저탄소 신사업을 확대해왔다.

허세홍 GS칼텍스 부회장은 “기후변화 대응을 위해 앞으로도 저탄소 신사업을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라며 “존경받는 100년 기업을 향해 도약해 나가겠다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스