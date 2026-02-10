한화에어로, KF-21 미사일 공동개발… 전투기 수출 마케팅 병행

사우디 방산전시회서 KAI와 업무협약
“항공·유도무기 기업 원-팀 시너지 기대”
한화, 장거리·초음속 미사일 선행연구 수행
손재일 대표 “K-방산 지속가능 성장 기여할 것”
한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 장거리 공대공 미사일 등 국산 항공기용 무장 개발에 협력하기로 했다. 또 KF-21과 FA-50 등 항공기와 항공 무장 수출 확대를 위한 공동 마케팅도 추진한다.
한화에어로스페이스는 KAI와 9일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 제3회 세계방산 전시회(WDS)에서 ‘항공 무장 사업 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 10일 밝혔다. 한화 부스에서 열린 MOU 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 차병재 KAI 대표이사 등 주요 관계자들이 참석했다. 이번 MOU를 통해 한화에어로스페이스와 KAI는 KF-21·FA-50 항공 무장 체계통합 협력, 항공기 및 항공 무장 수출 공동 마케팅 등을 추진하기로 합의했다. 국방과학연구소(ADD)가 주도하는 항공 무장 개발 사업을 안정적으로 수행해 글로벌 톱티어(Top-Tier) 수준 기술력을 확보한다는 계획이다. 한화에어로스페이스는 항공 무장 기술 정점에 있는 덕티드 고체 램제트 엔진 기반 장거리 공대공, 초음속 공대지, 공대함 미사일 등 ADD 주관 선행연구를 수행한 바 있다.
손재일 한화에어로스페이스 대표는 “공대공, 공대지, 지대공 등 다양한 미사일 개발 과제를 수행해 온 역량과 KAI 전투기 체계종합 역량 시너지로 국산 항공 무장 개발 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신한다”며 “이를 토대로 대한민국 영공을 방위하고 글로벌 고객들의 신뢰를 이끌어 K-방산의 지속가능한 성장에 기여할 것”이라고 말했다.
