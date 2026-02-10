GS건설, 부산 최초 ‘대심도 터널’ 만덕센텀고속화도로 개통… “이동시간 30분 단축”

부산 북구 만덕동~ 해운대구 센텀시티 총 연장 9.62km
GS건설은 부산 최초의 대심도 터널이자 국내 최초의 전차종 대심도 터널인 만덕센텀고속화도로가 10일 개통했다고 밝혔다.
연약지반 난공사로 2019년 착공 이후 6년 2개월만에 완공
만덕센텀고속화도로는 부산광역시 북구 만덕동과 해운대구 센텀시티를 연결하는 부산 최초 대심도 지하 고속화도로이자 국내 최초 전차종 대심도 지하 고속화도로다. 총 연장은 9.62km, 왕복 2-4차로 도로로 지난 2019년 11월 착공 이후 총 투자비 7931억 원을 투입해 6년2개월만에 개통하게 됐다.
이번 사업은 지반이 약한 부산 지역 특성상 공사 난이도가 높았던 만큼 의미가 크다. 지하를 깊게 파는 과정에서 땅이 내려앉거나 터널이 무너질 위험이 있어 세심한 관리가 필요했기 때문이다.
GS건설은 발파 공법인 NATM(New Austrian Tunneling Method) 공법으로 터널을 안전하게 관통하기 위해 터널 전 구간에 걸쳐 정밀한 변위(지반·구조물 변형) 계측을 상시 수행하면서 위험 징후를 조기에 포착하고 대응하는 방식으로 성공적으로 관통했다고 설명했다.
도로 개통으로 만덕에서 센텀시티까지 이동 시간은 기존 약 40분에서 10분대로 크게 줄어들었다. 이에 따라 출·퇴근 시간대 상습 정체가 발생하던 만덕대로와 충렬대로, 센텀시티 일대의 교통 혼잡도 상당 부분 해소될 것으로 기대된다.
또한 도심 교통이 분산되면서 물류 이동과 시민 이동이 보다 원활해지고, 부산 전체 교통 환경 개선에도 도움이 될 전망이다.
GS건설에 따르면 만덕센텀고속화도로는 민간투자사업 방식으로 추진됐고 준공과 동시에 부산광역시에 기부채납된다. 이후 GS건설이 주간사로 참여한 부산동서고속화도로가 관리·운영권을 부여받아 40년간 운영을 맡게 된다.
GS건설은 국내 초기 민자도로사업인 수도권 제1순환 북부구간과 천안-논산 고속도로에서 주간사를 맡아 사업을 성공적으로 수행한 바 있다. 이후에도 강남순환고속화도로, 서부간선지하도로, 서울-문산 고속도로 등 다수의 도시 고속화도로 민자사업에 참여했다.
GS건설 관계자는 “GS건설이 그동안 축적해 온 풍부한 민자사업 경험을 바탕으로 만덕센텀고속화도로를 성공적으로 수행하고 개통할 수 있었다”면서 “앞으로도 다양한 민자사업을 적극적으로 발굴하고 참여해 국내외 인프라 건설 분야에서 역할을 이어가겠다”고 전했다.
한편 GS건설은 부산시에서 다양한 공공 인프라 사업을 수행했다. 지난해 1월에는 부산시 사상구에 위치한 분뇨처리시설 현대화사업을 준공했고 이어 같은해 6월 부산신항-김해 고속국도 건설공사를 수주해 수행 중이다.
