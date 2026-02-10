영림원소프트랩-인하공업전문대학, ‘ERP 실무 교육 강화’ 산학 협력

엔터프라이즈 솔루션 전문기업 영림원소프트랩이 인하공업전문대학과 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning) 전문교육센터 지정을 위한 제휴 협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 ERP 실무 교육을 기반으로 재학생의 취업 경쟁력과 직무 역량을 강화하고, 경영 현장에서 요구되는 실무형 인재를 양성하기 위한 협약이다. 지난 9일 인하공업전문대학에서 개최된 협약식에는 권영범 영림원소프트랩 대표이사와 김성찬 인하공업전문대학 총장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.
인하공업전문대학 경영비서학과는 ERP 전문교육센터로 운영되며 양 기관은 ERP 교육·실습·자격 취득 전반에 걸친 협력 체계를 구축할 계획이다. 학생들이 대학 교육 과정에서 ERP 실무 역량을 체계적으로 습득하도록 지원하는 것이 목표다. 영림원소프트랩은 ERP 전문교육센터 운영을 위해 교육용 ERP 실습 시스템과 관련 교재를 제공한다. 학생들은 클라우드 ERP ‘시스템에버(SystemEver)’를 활용해 실무 중심의 교육을 받을 수 있다.
김성찬 인하공업전문대학 총장은 “영림원소프트랩과의 협력을 통해 재학생들의 취업 경쟁력을 높이고 산업 현장의 전문 직업인을 양성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.
권영범 영림원소프트랩 대표이사는 “ERP 전문 기업으로서 교육 현장과의 협력을 통해 실무형 인재를 양성하는 것을 중시한다”며 “이번 협약을 계기로 ERP 교육 생태계를 확대하고 산업 현장에서 요구되는 인재를 체계적으로 육성하겠다”고 말했다.
한편 영림원소프트랩은 컴퓨터정보공학과 학생들이 디지털 서비스 기획 및 전환 경험을 쌓도록 지원하기 위해 로우코드(low code) 기반 개발 플랫폼 ‘플렉스튜디오(Flextudio)’ 아카데미 버전도 무상 제공할 계획이다.
댓글 0