삼성전자, ‘찾아가는 바로 서비스’ 확대… 제품 점검·수리 더 간편하게

출장 부담 줄이고 무상 점검으로 이용 편의 높여
삼성전자는 6일 고객이 거주하는 지역으로 직접 방문해 제품 점검과 상담을 제공하는 ‘찾아가는 바로 서비스’를 본격 운영한다고 밝혔다.
인구밀집 아파트 단지 중심으로 확대 예고
‘이동식 서비스센터’ 차량도 함께 운영
이 서비스는 삼성전자 전문 인력이 아파트나 주상복합 단지 등 생활공간 인근을 찾아가 약 1~2주 동안 운영되는 임시 서비스 부스를 통해 제품 점검, 간단한 수리, 구매 상담을 한 번에 지원하는 프로그램이다.
고객은 가까운 삼성스토어 매장을 통해 문의하고 신청할 수 있으며, 출장 서비스를 따로 요청하지 않아도 현장에서 점검을 받을 수 있다. 이때 주거 환경에 어울리는 제품에 대한 구매 상담도 함께 진행된다. 삼성전자는 우선 이달 50여 개 주거 지역에서 서비스를 운영하고, 연내 전국 500여 곳으로 대상을 확대할 계획이다.
‘찾아가는 바로 서비스’ 부스에서는 사용 중인 가전제품의 작동 문제, 설치 환경, 사용 방법 등을 상담받을 수 있다. 점검은 무상으로 제공되며, 수리 시 부품비나 인건비(유상 서비스 비용)는 별도로 발생할 수 있다. 필요한 경우 삼성전자서비스 엔지니어가 직접 고객의 가정을 방문해 세밀한 현장 점검을 진행한다.
삼성전자는 계절별 주요 제품 사용 시기에 맞춰 집중 점검도 병행한다. 예를 들어 3~5월에는 여름철 대비 에어컨 냉방 성능과 부품 상태를 점검해 고객 불편을 최소화할 예정이다.
현장에서는 스마트폰, PC, 가전 제품 등 관심 제품에 대한 구매 상담도 받을 수 있다. 특히 아파트나 주상복합 단지에 특화된 상담을 통해 고객의 집 구조나 생활 패턴을 고려한 맞춤형 제품 제안이 가능하다. 예를 들어 냉방 효율이 필요한 고객에게는 주거 공간별 최적의 시스템에어컨 설계를 안내하는 방식이다.
삼성전자는 스마트폰·IT 기기 점검을 위한 장비를 탑재한 ‘이동식 서비스센터’ 차량도 함께 운영해 현장 대응 범위를 넓힌다. 향후에는 온라인 접수 방식도 도입해 접근성을 높일 예정이다.
삼성전자 관계자는 “고객이 있는 곳에서 상담부터 점검, 수리까지 한 번에 받을 수 있도록 삼성스토어와 서비스 조직 간 협업을 강화하고 있다. 앞으로도 고객에게 먼저 찾아가는 서비스를 확대해 편의성을 높여나가겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
