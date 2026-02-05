제로재, ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’ 건강식품 청 부문 수상

내추럴힐의 프리미엄 건강식품 브랜드 제로재가 JY네트워크에서 주최하고 중앙일보가 후원한 ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’에서 건강식품 청 부문 1위를 수상했다고 5일 밝혔다.
제로재는 ‘불필요한 성분은 덜어내고 원물의 가치만 담는다’는 브랜드 철학을 바탕으로, 건강한 단맛을 추구하는 현대인들을 위한 고품질 생강청 시리즈를 선보이고 있다.
대표 제품인 ‘제로재 생강청’은 엄선된 완주 봉동 생강을 사용한 제품이다. 설탕 대신 대체당을 활용해 당 함량과 칼로리를 낮춘 ‘제로 슈거’ 제품이기도 하다. 건강 관리에 관심이 많은 소비자 사이에서 입소문을 타며 시장 점유율을 확대해 왔다.
내추럴힐 관계자는 “건강한 식단을 고민하는 소비자의 마음으로 기획한 제품이 진정성을 인정받아 매우 기쁘다”며 “자연의 건강함을 일상에서 가장 쉽고 맛있게 즐길 수 있도록 다양한 라인업을 지속해서 선보일 것”이라고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0