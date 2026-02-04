“온 가족 즐기는 한돈”… 한돈자조금, 설 선물세트 캠페인 진행

한돈자조금관리위원회가 설 명절을 앞두고 한돈 선물세트 캠페인을 전개한다.
한돈자조금은 4일 서울 중구 정동 1928 아트센터에서 ‘설 명절 한돈 선물세트 캠페인’을 진행했다. 이날 행사에서는 이기홍 위원장이 참석해 한돈 선물세트를 직접 선보였다.
이번 설 명절 한돈 선물세트는 총 30개 브랜드사가 참여해 구성됐으며, 오는 11일까지 한돈자조금 공식 온라인몰인 한돈몰을 통해 만나볼 수 있다. 4만 원대 실속형부터 10만 원대 프리미엄 세트까지 다양하게 소비자 취향과 수요에 맞춘 구성이 특징이다.
행사 기간동안 20%까지 할인 혜택이 제공되며, 대량 구매 고객을 대상으로는 10~20% 추가 할인을 적용된다. 또한 선물세트 구매 고객을 위한 댓글 리뷰 이벤트, 신규 회원가입 할인 쿠폰, 설 명절 할인 쿠폰 등 다양한 프로모션도 함께 운영한다.
이기홍 위원장은 “설 명절에 온 가족이 함께 즐길 수 있는 식사는 물론, 선물로도 만족할 수 있도록 품질과 맛, 활용성까지 세심하게 고려했다”며 “이번 한돈 선물세트가 가족과 이웃에게 따뜻한 마음을 전하는 데 도움이 되길 바란다”고 전했다.
그러면서 “최근에는 싱가포르에 한돈을 처음으로 수출하면서 론칭 행사를 진행했는데 반응이 좋았다”며 “한돈의 식감과 육질은 세계적으로도 인정을 받고 있다”고 덧붙였다.
한편 한돈자조금은 지난달 30일 싱가포르 마리나 베이 샌즈 호텔에서 농림축산식품부가 주최하고, 한돈자조금과 한우자조금이 공동 주관한 ‘2026 싱가포르 한우·한돈 수출 런칭 행사’를 개최해 한돈의 우수성과 브랜드 가치를 현지에 소개했다.
한돈자조금은 앞으로도 정부 및 관련 단체와 협력해 해외 시장 개척과 수출 확대를 위한 홍보·교류 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.
