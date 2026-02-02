현대차그룹, 명절 앞두고 대금 2조원 조기지급… ‘협력사 상생경영’ 지속

납품대금 최대 12일 앞당겨… 자금 운용 부담 완화
현대자동차그룹이 설 명절을 앞두고 협력사에 납품대금 2조768억 원을 조기 지급한다. 자금 운용 부담을 덜어주고 협력사의 경영 안정을 돕기 위한 조치다.
1차 협력사에도 조기 지급 권고해 연쇄 지원 유도
작년 설·추석 이어 명절 전 선지급 관행 지속
임직원, 취약계층 대상 봉사·기부 등 상생활동 추진
현대차그룹은 2일 “명절 전 자금 수요가 집중되는 점을 고려해 납품대금 지급일을 기존보다 최대 12일 앞당겨 지급한다”고 밝혔다. 이번 지원에는 현대자동차·기아·현대모비스·현대건설·현대제철·현대글로비스·현대트랜시스·현대위아·현대오토에버 등 주요 그룹사가 참여하며, 약 6000여 개 협력사가 대상이다.
명절 기간에는 상여금, 임금, 원자재 대금 등이 한꺼번에 집행돼 중소 협력사들의 자금 부담이 커진다. 현대차그룹은 이에 대응해 납품대금을 선지급하는 방식으로 협력사의 유동성을 확보하도록 했다.
또한 그룹은 1차 협력사에도 2·3차 협력사로의 대금 조기 지급을 권고해, 하위 협력업체까지 자금 흐름이 원활히 이어지도록 선순환 구조를 유도할 계획이다.
현대차그룹은 매년 명절마다 협력사 납품대금을 앞당겨 지급해왔다. 지난해 설과 추석에도 각각 2조446억 원, 2조228억 원의 대금을 조기 지급했다. 현대차그룹 관계자는 “불확실한 경제 환경 속에서도 협력사에 실질적 도움이 될 수 있는 지원 방안을 지속적으로 마련할 것”이라고 말했다.
그룹 소속 임직원들도 전국 사업장에서 지역 사회와 함께하는 나눔 활동을 진행한다. 현대차·기아·현대모비스 임직원은 취약계층과 복지시설을 대상으로 기부금과 생필품을 전달하고, 배식 봉사에 참여한다.
현대제철·현대건설·현대로템·현대트랜시스는 저소득층 아동과 어르신을 위한 밑반찬과 식사 지원 활동을 이어간다. 현대위아는 지역 농산물로 만든 샌드 쿠키를 판매하고, 판매 수익금을 산불 피해지역 복원 사업에 기부할 예정이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
