현대차그룹, 러시아 공장 다시 안 산다

우크라이나 전쟁 발발로 러시아 시장에서 발 뺐던 현대차그룹이 러시아 현지 생산 공장을 다시 매입하지 않기로 했다는 외신 보도가 나왔다.
로이터통신은 2일(현지시간) 현대차그룹이 자사에 보낸 성명을 통해 이같이 보도했다. 앞서 현대차그룹은 우크라이나 여파로 2023년 12월 러시아 업체 아트파이낸스에 상트페테르부르크 공장을 포함한 러시아 지분 전체를 1만 루블(약 19만 원)에 팔았다.
현대차그룹은 그러면서 2년 안에 공장을 되살 수 있는 바이백 조건을 계약 조건에 담았다. 1만 루블이라는 가격에 공장을 매각한 건 사실상 바이백 옵션을 행사할 것이란 배경이 깔려있던 것이다.
하지만 현대차그룹은 바이백 옵션을 행사할 수 있는 기한이 도래했지만, 전쟁은 여전히 지속되고 있어 옵션 포기를 선택했다.
현대차그룹은 로이터에 보낸 성명에서 “기존 판매 차량에 대한 보증수리와 고객 서비스를 계속 제공하며 앞으로도 이런 서비스를 유지하기 위해 최선을 다할 것”이라고 했다.
현대차그룹은 2007년 현대차 러시아 법인을 설립하고 본격적으로 러시아 시장에 진출했다. 이후 2010년 상트페테르부르크에 공장을 짓고 전쟁 발발 전까지 운영해 왔다.
