건강하려면 ‘수면 부채’부터 갚아야

수면의 핵심은 ‘시간의 양’이 아니라 ‘리듬’이다. 수면은 오래 자는 것보다 언제 자고 언제 깨느냐가 더 중요하다. 이 리듬이 무너지면 뇌는 잠들어야 할 시점을 예측하지 못한다.해야 할 일을 다 끝내고 남는 시간에 자겠다는 생각을 버려야 한다. 수면 시간을 먼저 정하고, 그 안에 하루를 끼워 맞추는 것이 수면 부채를 줄이는 기본적인 전략이다.밝은 화면과 자극적인 콘텐츠는 뇌를 각성 상태로 만든다. 잠들기 최소 1시간 전부터는 스마트폰, 태블릿, TV를 멀리하고 조명도 낮춰 ‘잘 준비를 하는 시간’을 만든다.주말에 평소보다 늦게 자거나 오래 자는 것은 수면 부채를 갚는 것이 아니라 생체 리듬을 더 망가뜨리는 행동이다. 주말도 평일과 비슷한 시간에 자고 깨는 것이 원칙이다.7시간을 자도 피곤하다면 문제는 수면의 양이 아니라 리듬과 깊이 문제일 가능성이 크다. 자주 깨거나, 꿈이 많거나, 아침에 멍한 상태가 지속된다면 이미 수면 부채가 쌓이고 있다는 신호다.