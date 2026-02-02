절대 포기할 수 없는 겨울 스커트 연출법

2025 F/W 시즌 런웨이와 스트리트에는 격변의 치맛바람이 불었다. 골반에 걸치는 드롭 웨이스트 스커트부터 사방을 제각각으로 재단한 스타일까지. 질감, 실루엣, 텍스처 등 어느 하나 지루할 틈이 없었다. 특히 눈에 띄었던 건 스커트와 스타킹의 조합이다. 겨울철 공식 단짝으로 불리는 두 아이템은 다양한 컬러와 소재를 활용해 과감한 하모니를 이루었다.
스커트를 돋보이게 하는 가장 무난한 방법은 은은하게 비치는 20데니어 이하의 스타킹을 활용하는 것. 미니스커트나 무릎 아래까지 내려오는 기장에 매치하면 클래식은 물론 관능미까지 최대치로 끌어올릴 수 있다. 여기에 약간의 굽이 있는 힐이나 컬러 삭스를 더하면 Y2K 무드가 완성된다. 김지희 스타일리스트는 “데니어 스타킹은 특히 레더 스커트와 잘 어울린다”며 “시스루 스타킹의 은은한 광택이 가죽 특유의 탄탄한 텍스처를 더욱 돋보이게 한다”고 말했다. 로맨틱한 분위기를 내고 싶다면 롱스커트와 데니어 스타킹의 조합을 추천한다. 여기에 톤온톤 니트와 롱 코트를 더하면 차분한 분위기까지 자아낼 수 있다.
무채색 계열의 스커트를 즐긴다면 컬러 스타킹으로 힘을 줘도 좋겠다. 컬러 스타킹으로 룩에 포인트를 준 인플루언서들의 레퍼런스가 넘쳐난다. 이들의 공통점은 미니스커트를 적극 활용했다는 점. 블랙이나 그레이 컬러의 미니스커트에 알록달록한 스타킹을 매치한 뒤, 드러난 다리를 롱 코트로 감싸는 방식으로 실용성과 멋을 입혔다. 플랫 슈즈나 펌프스 힐, 부츠로 마무리하면 어떤 상황에든 어울리는 만능 룩이 완성된다. 클래식한 무드를 연출하고 싶다면 치마와 비슷한 톤의 스타킹을, 분위기 반전을 원한다면 네온·비비드 등 튀는 컬러를 활용하자. 이때 액세서리는 최대한 덜어내고 어두운 톤의 신발을 매치해야 과해 보이지 않는다.
플리츠 스타일의 미니스커트를 소장하고 있다면 엉덩이까지 덮는 긴 기장의 상의를 착용해보자. 니트 소재 스타킹과 로퍼 또는 투박한 운동화를 신으면 캐주얼하면서도 귀여운 느낌을 연출할 수 있다.
Boots
추운 겨울 스커트를 멋스럽게 소화하기 위해서는 따질 게 한두 가지가 아니다. 트렌드를 빨리 캐치하는 민첩함, 자신의 체형에 맞는 스타일을 찾아내는 예리함 등이 필요하다. 그중 가장 중요한 건 조합이다. 아무리 단조로워도 함께 스타일링했을 때 시너지 효과를 발휘하는 아이템들이 있기 때문. 이는 유독 ‘멋’에 민감한 패션 피플들이 겨울만 되면 스커트와 부츠를 찾는 이유다.
겨울철 미디스커트를 즐긴다면 롱부츠가 필승 조합이다. 무난함을 넘어, 두 아이템을 함께 매치해야 계절감과 우아함의 밸런스가 어느 정도 맞춰진다. 이 조합을 꼭 참하게 소화하라는 법은 없다. 과감하게 절개된 사이드라인과 스팽글 장식, 레이스, 퍼 등을 더한 아이템 등을 활용하면 개성 넘치는 스타일을 완성할 수 있다. 김초희 패션 에디터는 “여러 요소가 가미된 미디스커트에는 심플한 레더 롱부츠가 제격”이라며 “컬러, 소재 등 튀는 디자인을 매치하면 촌스러워 보일 수 있다”고 조언했다.
활동성 좋은 치마로 치자면 A라인 맥시스커트만 한 게 없다. 넉넉한 품으로 어떤 체형이든 부담 없이 즐길 수 있다. 맥시스커트에 대비되는 색상의 부츠를 신으면 걸을 때마다 힐끗 비치는 부츠 컬러가 룩에 위트를 더해준다. A라인 스커트의 단정한 매력을 부각하고 싶다면 어깨만 감싸는 볼레로를 걸칠 것. 여기에 빅 백을 더하면 성숙하고 우아한 느낌을 살릴 수 있다.
스타일에 변주를 줄 수 있는 아이템은 무채색의 코듀로이 펜슬 스커트다. 튀는 가방이나 장갑 또는 컬러감 있는 아우터를 걸치기만 해도 룩의 무드가 단숨에 변화한다. 또 비슷한 톤의 코듀로이 상의와 부츠를 매치하면 클래식한 분위기를 연출할 수 있다. 코듀로이 펜슬 스커트에 부츠를 더할 때 아우터의 길이는 짧을수록 좋다. 기장이 길수록 코듀로이 특유의 답답함이 두드러져 무거운 느낌이 들 수 있어서다.
Layered
지난해 여름 유행했던 바지 위에 치마 입기 패션이 겨울까지 이어지고 있다. 니트와 팬츠로만 이뤄진 평범한 룩에 치마를 더해 색다른 개성을 어필하는 것이다. 보온성은 말할 것도 없고, 빈티지하고 그런지한 분위기까지 자아낼 수 있다.
겨울철 바지와 레이어드하기 가장 무난한 패턴은 체크다. 체크 패턴은 두툼한 소재로 이뤄진 겨울 룩에 경쾌한 분위기를 한 스푼 얹어준다. 게다가 특유의 차분함과 클래식함으로 계절감까지 강조할 수 있다. 체크 스커트를 바지 위에 손쉽게 레이어드할 수 있는 방법은 톤온톤 매치다. 바지와 비슷한 컬러의 스커트를 선택하면 자연스러우면서도 깊이 있는 룩이 완성된다. 좀 더 개성 있게 소화하고 싶다면 타탄 미디스커트에 같은 패턴의 시가렛 팬츠를 착용한 버버리 룩을 참고해도 좋겠다. 실크 니트와 펌프스를 더하면 고급스러움을 배가시킬 수 있다.
치마 위에 치마를 매치하는 방법도 있다. 울이나 니트 스커트에 실크, 코튼 등 상반되는 소재를 가미해 유연한 무드를 살리는 것. 블랙 컬러의 부츠나 스니커즈로 룩을 마무리하면 시선을 치마에만 집중시킬 수 있다.
보온성과 트렌디함을 동시에 챙기고 싶다면 패딩 스커트를 추천한다. 톡톡한 패딩 충전제 덕분에 한겨울 칼바람에도 거뜬하다. 여기에 코튼 소재의 슬림한 조거 팬츠와 운동화를 매치하면 스포티한 느낌을 살릴 수 있다. 김지희 스타일리스트는 “패딩의 볼륨감 때문에 룩이 부해 보일 수 있으니 상의는 최대한 슬림하고 심플한 것을 선택하는 게 좋다”고 말했다.
