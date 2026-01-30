시드물, 실크 성분 24.89% 담은 ‘리얼 실크 헤어 수분 로션’ 출시

시드물이 손상되고 거칠어진 모발을 위한 신제품 ‘리얼 실크 헤어 수분 로션’을 출시했다.

이번 제품은 고함량 실크 성분을 기반으로 수분과 윤기를 동시에 케어하는 노워시 타입 헤어 로션으로, 데일리 모발 관리에 최적화된 것이 특징이다.

업체측에 따르면 시드물 리얼 실크 헤어 수분 로션은 실크 성분 24.89%(실크수 23%)를 함유해 손상된 모발 표면을 부드럽게 감싸주며, 윤기 있는 코팅 효과를 통해 푸석하고 거칠어진 모발을 매끄럽게 정돈해준다. 여기에 판테놀 10,000ppm(1%)과 히알루론산을 함께 적용해 모발 속까지 수분을 채워주고, 건조로 인한 갈라짐과 거침을 완화하는 데 도움을 준다.

기존 오일 타입 헤어 제품과 달리 끈적임이나 떡짐 없이 가볍고 촉촉한 사용감을 구현한 점도 눈길을 끈다. 모발에 빠르게 흡수되는 로션 제형으로, 오일 사용이 부담스러웠던 소비자들도 데일리로 편안하게 사용할 수 있도록 했다. 드라이 전후나 외출 전 가볍게 발라주는 것만으로도 모발을 정돈할 수 있어 활용도 또한 높다.

잦은 염색과 펌, 열기기 사용으로 뻣뻣해진 극손상모는 물론, 비교적 제품 선택 폭이 좁았던 남성 모발에도 부담 없이 사용할 수 있어 성별과 모발 타입을 가리지 않는 데일리 헤어 케어 아이템으로 제안된다.

시드물 관계자는 “실크 고함량 포뮬러를 기반으로 수분과 영양을 동시에 케어할 수 있도록 기획한 노워시 헤어 로션”이라며 “가볍게 바르는 것만으로도 모발을 매끄럽고 윤기 있게 정돈하는 데 도움을 줄 수 있는 제품”이라고 전했다.

한편, 시드물 리얼 실크 헤어 수분 로션은 시드물 공식몰을 비롯한 주요 온라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.

최용석 기자 duck8@donga.com
