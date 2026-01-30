시드물, 실크 성분 24.89% 담은 ‘리얼 실크 헤어 수분 로션’ 출시

이번 제품은 고함량 실크 성분을 기반으로 수분과 윤기를 동시에 케어하는 노워시 타입 헤어 로션으로, 데일리 모발 관리에 최적화된 것이 특징이다.
업체측에 따르면 시드물 리얼 실크 헤어 수분 로션은 실크 성분 24.89%(실크수 23%)를 함유해 손상된 모발 표면을 부드럽게 감싸주며, 윤기 있는 코팅 효과를 통해 푸석하고 거칠어진 모발을 매끄럽게 정돈해준다. 여기에 판테놀 10,000ppm(1%)과 히알루론산을 함께 적용해 모발 속까지 수분을 채워주고, 건조로 인한 갈라짐과 거침을 완화하는 데 도움을 준다.
기존 오일 타입 헤어 제품과 달리 끈적임이나 떡짐 없이 가볍고 촉촉한 사용감을 구현한 점도 눈길을 끈다. 모발에 빠르게 흡수되는 로션 제형으로, 오일 사용이 부담스러웠던 소비자들도 데일리로 편안하게 사용할 수 있도록 했다. 드라이 전후나 외출 전 가볍게 발라주는 것만으로도 모발을 정돈할 수 있어 활용도 또한 높다.
잦은 염색과 펌, 열기기 사용으로 뻣뻣해진 극손상모는 물론, 비교적 제품 선택 폭이 좁았던 남성 모발에도 부담 없이 사용할 수 있어 성별과 모발 타입을 가리지 않는 데일리 헤어 케어 아이템으로 제안된다.
시드물 관계자는 “실크 고함량 포뮬러를 기반으로 수분과 영양을 동시에 케어할 수 있도록 기획한 노워시 헤어 로션”이라며 “가볍게 바르는 것만으로도 모발을 매끄럽고 윤기 있게 정돈하는 데 도움을 줄 수 있는 제품”이라고 전했다.
한편, 시드물 리얼 실크 헤어 수분 로션은 시드물 공식몰을 비롯한 주요 온라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.
